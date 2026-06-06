Не выдержав семейных проблем, женщина спасена во время драматического инцидента на мосту в Чиангмае

ЧИАНГМАЙ, Таиланд – Сотрудники полиции и спасательных служб провели драматическую операцию по спасению женщины, которая утром в четверг угрожала прыгнуть с Железного моста (Куа Лек) возле моста Наварат в Чиангмае. По словам женщины, она больше не могла справляться с семейными трудностями и переживаниями из-за предполагаемой измены мужа.

Центр связи полиции провинции Чиангмай получил сообщение около 7:40 утра 5 июня о женщине, находившейся в опасном месте на мосту над рекой Пинг в районе Мыанг Чиангмай. На место незамедлительно прибыли патрульные полицейские и сотрудники спасательного фонда «Руамджай».

На мосту спасатели обнаружили женщину в возрасте примерно от 30 до 35 лет, находившуюся в состоянии сильного эмоционального потрясения. Полицейские и спасатели сразу начали переговоры, пытаясь успокоить её. Кроме того, был организован видеозвонок с родственниками, чтобы убедить женщину отойти от опасного места.

Во время продолжительных разговоров женщина расплакалась и рассказала о проблемах, которые привели её к отчаянию. Она призналась, что тяжело переживает предполагаемые отношения своего мужа с другой женщиной. Одновременно на её плечах лежит забота о пожилом отце, а также помощь сестре, страдающей психическим заболеванием.







По словам очевидцев, сочетание эмоциональных переживаний и семейных обязанностей привело женщину к состоянию полного истощения и безысходности. Пока переговоры продолжались, сотрудники полиции ожидали подходящего момента для безопасного вмешательства.

Когда женщина ненадолго отвлеклась, полицейские и спасатели быстро приблизились к ней и предотвратили возможную трагедию. Во время спасения она оказывала сопротивление и получила незначительные травмы лица при соприкосновении с бетонной поверхностью. Медики немедленно оказали ей первую помощь.

Позже женщину доставили в полицейский участок района Мыанг Чиангмай, где сотрудники полиции, спасатели и родственники продолжили оказывать ей поддержку. По информации властей, её эмоциональное состояние постепенно улучшилось благодаря помощи близких людей.

Инцидент вызвал широкий отклик в социальных сетях, где многие пользователи высоко оценили профессиональные и скоординированные действия полиции и спасательных служб, благодаря которым ситуацию удалось завершить благополучно.

















































