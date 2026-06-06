Не все фрукты безопасны на голодный желудок, предупреждают эксперты

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Фрукты считаются одними из самых полезных продуктов питания, однако специалисты по питанию напоминают, что время их употребления также имеет значение. Большинство здоровых людей могут есть фрукты в любое время суток без каких-либо проблем, но некоторые виды фруктов способны вызывать дискомфорт в пищеварительной системе при употреблении натощак.

Особенно внимательными следует быть людям с чувствительным желудком, кислотным рефлюксом, язвенной болезнью и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Хурма

Хурма содержит сравнительно большое количество танинов и пектина, особенно если плод ещё не полностью созрел. В медицинской литературе описаны случаи образования безоаров — плотных скоплений непереваренных веществ в желудке — после чрезмерного употребления хурмы у предрасположенных людей. Употребление её вместе с другой пищей может снизить такой риск. Помидоры

Хотя помидоры обычно считают овощами, с ботанической точки зрения они являются фруктами. Их природные кислоты могут усиливать симптомы изжоги и кислотного рефлюкса, особенно при употреблении на пустой желудок. Ананас

Ананас содержит бромелайн — фермент, расщепляющий белки, а также натуральные кислоты. У некоторых людей употребление ананаса натощак может вызывать раздражение желудка или чувство дискомфорта. Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты и другие цитрусовые богаты витамином С, однако их высокая кислотность способна провоцировать изжогу и раздражение желудка у чувствительных людей. Бананы

Бананы часто рекомендуются как удобный и полезный перекус. Однако при употреблении без другой пищи они не всегда надолго устраняют чувство голода. Некоторые люди также отмечают вздутие живота или лёгкий дискомфорт в пищеварении после употребления бананов натощак. При этом научных доказательств вреда бананов для большинства здоровых людей не существует. Плоды боярышника

Популярные в некоторых странах Азии плоды боярышника содержат органические кислоты, которые могут стимулировать выработку желудочного сока. Людям с чувствительной пищеварительной системой рекомендуется употреблять их после еды. Личи

Личи привлекли внимание медиков после того, как употребление большого количества незрелых плодов натощак было связано со случаями тяжёлой гипогликемии у недоедающих детей в отдельных регионах. Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление спелых личи считается безопасным.







Главное — учитывать особенности своего организма

Эксперты подчёркивают, что перечисленные фрукты сами по себе не являются опасными. Напротив, они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами.

Однако людям с чувствительным желудком, кислотным рефлюксом, язвенной болезнью или другими нарушениями пищеварения может быть комфортнее употреблять некоторые фрукты вместе с другой пищей. Вместо полного отказа от фруктов специалисты советуют прислушиваться к реакции собственного организма и выбирать подходящие продукты в подходящее время.

















































