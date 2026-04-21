Немецкий мотоциклист сбил пешехода в Паттайе — полиция обнаружила у пострадавшего подозрительное вещество

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 29-летний мужчина из провинции Са Кео получил травмы после того, как был сбит мотоциклом в ранние часы 19 апреля во время перехода дороги. Позже полиция обнаружила в его сумке подозрительное запрещённое вещество.

По данным полиции Паттайи, инцидент произошёл в 04:40 утра на улице Central Pattaya Road.







Спасатели фонда Sawang Boriboon прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего пешехода, идентифицированного как Киттихат Пхолсари, лежащим посреди дороги с тяжёлой травмой головы и сильным кровотечением. Ему была оказана первая помощь, после чего его доставили в ближайшую больницу.

На месте происшествия также был обнаружен повреждённый мотоцикл Honda PCX. Водитель, гражданин Германии, получил лишь лёгкие травмы и остался на месте для дачи показаний.

Однако во время проверки личных вещей пострадавшего полиция обнаружила пластиковый пакет с кристаллическим веществом, предположительно метамфетамином («айс»). Вещество изъято для дальнейшей криминалистической экспертизы.

Свидетели сообщили, что пешеход переходил дорогу, когда мотоцикл, двигавшийся прямо на высокой скорости, столкнулся с ним. Оба участника упали и проскользили по проезжей части.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей для установления точных обстоятельств аварии. Также проводится дополнительное расследование по поводу обнаруженного у пострадавшего вещества.

















































