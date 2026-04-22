На фоне обсуждения возможного повышения НДС в Таиланде формируется более глубокая экономическая картина

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Таиланде в последнее время активно обсуждается возможное повышение налога на добавленную стоимость с 7 % до 10 %. Для многих первая реакция очевидна — рост цен, увеличение расходов и усиление финансовой нагрузки. Такие опасения вполне понятны.

Однако при более широком взгляде эта тема отражает не только вопрос налогов, но и более глубокие изменения в экономической политике страны.







Уже много лет ставка НДС в Таиланде остаётся на уровне 7 %, несмотря на то, что законодательно допустимый максимум составляет 10 %. Сам факт обсуждения повышения свидетельствует не только о фискальных соображениях, но и о растущем доверии к устойчивости экономики. Потребление остаётся стабильным, бизнес продолжает работать, а общая экономическая система демонстрирует большую уверенность, чем ранее.

Даже при возможном увеличении налога уровень качества жизни в Таиланде остаётся важным фактором. Доступные цены на продукты питания, относительно недорогая и качественная медицина, а также гибкость социальной среды продолжают формировать привлекательность повседневной жизни. Во многих развитых странах эти элементы постепенно становятся менее доступными.



Интересно и то, что государственная политика развивается параллельно в двух направлениях. С одной стороны обсуждается возможное повышение НДС, с другой — продолжается активная поддержка инвестиций через Совет по инвестициям Таиланда (BOI), который предоставляет налоговые льготы и стимулы для бизнеса.

Это показывает стратегический подход: массовое налогообложение потребления с одной стороны и целевая поддержка отраслей будущего с другой.

Таким образом, Таиланд постепенно отходит от модели исключительно «дешёвой экономики». Конкуренция всё меньше строится только на низких издержках и всё больше — на создании качественной и устойчивой экономической ценности.







Ключевой вопрос заключается не столько в самом повышении налога, сколько в направлении развития страны. Таиланд стремится найти баланс между экономическим ростом и сохранением комфортного уровня жизни.

Поэтому возможное повышение НДС можно рассматривать не просто как рост расходов, а как часть более широкого перехода — от экономики доступности к экономике долгосрочной ценности.

















































