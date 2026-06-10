Мотоциклистка спаслась за секунды до того, как мотоцикл вспыхнул на оживлённой улице Паттайи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Днём 6 июня около 14:20 на Третьей улице Паттайи возле перекрёстка South Pattaya Communications внезапно загорелся мотоцикл Honda Click. Водительница успела покинуть транспортное средство после того, как другой участник движения предупредил её о пламени.







Пожарные потушили огонь примерно за десять минут, однако мотоцикл был практически полностью уничтожен. Пострадавших нет. Из-за густого дыма и работы экстренных служб движение на дороге было временно затруднено.

Владелица сообщила, что мотоцикл недавно ремонтировали после повреждения наводнением, включая замену свечи зажигания и аккумулятора. Полиция и профильные службы выясняют точную причину возгорания, в том числе возможные электрические повреждения, связанные с прежним затоплением.

















































