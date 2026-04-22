Морской учёный предупреждает о «двойном давлении» на Таиланд из-за глобальных конфликтов и риска Эль-Ниньо

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Таиланд может столкнуться с периодом повышенной экономической и экологической неопределённости на фоне совпадения глобальной напряжённости, роста цен на энергоносители и изменений климатических условий. Об этом заявил доцент доктор Тон Тхамронгнавасават, специалист по морским и экологическим наукам факультета рыболовства Университета Касетсарт.

В публикации в Facebook от 20 апреля он охарактеризовал текущую ситуацию как формирующийся «многослойный ландшафт рисков» после недавнего праздничного периода, отметив влияние глобальных конфликтов, климата и состояния морских экосистем.







Он подчеркнул, что геополитическая напряжённость остаётся нерешённой, особенно в контексте переговоров с Ираном. На этом фоне цены на нефть превысили 95 долларов США за баррель из-за опасений возможных перебоев в Ормузском проливе. Сообщения о морских инцидентах и активности беспилотников усилили тревожность рынков, хотя часть информации остаётся неподтверждённой.

Учёный также предупредил о высокой вероятности развития явления Эль-Ниньо — более 60 процентов в период с мая по июль 2026 года. По его словам, это явление может усилиться во второй половине года и сохраниться в следующий сухой сезон.

Он отметил, что текущая экстремальная жара пока не связана с Эль-Ниньо, а обусловлена долгосрочным глобальным потеплением. Однако при полном развитии Эль-Ниньо Таиланд может столкнуться с уменьшением количества осадков, особенно в южных регионах.

При этом, несмотря на возможное общее снижение осадков, интенсивность тропических штормов и тайфунов в регионе Азии может увеличиться, что способно привести к паводкам в северных и северо-восточных районах страны.

Говоря о морских экосистемах, Тон отметил, что в этом году массового обесцвечивания кораллов пока не наблюдается, однако в будущем ситуация может ухудшиться при усилении Эль-Ниньо. Морские травы в некоторых районах демонстрируют признаки восстановления, но сокращение популяции дюгоней остаётся серьёзной проблемой.

Он также указал на случаи с морскими животными, включая спасение выброшенных на берег дельфинов и гибель дюгоней, подчеркнув необходимость продолжения природоохранных мер.



В сфере туризма и экономики, по его словам, после Сонгкрана ощущается рост финансового давления — увеличиваются расходы, потребители ведут себя осторожно, а восстановление отрасли остаётся неравномерным. Рост цен на топливо также начинает влиять на авиаперевозчиков, что может привести к сокращению рейсов.

Учёный предупредил, что при одновременном сохранении геополитической напряжённости и климатических изменений Таиланд может столкнуться со сценарием «двойного удара», когда рост цен, инфляция и погодная нестабильность будут происходить одновременно.

«Будьте готовы и внимательно следите за ситуацией», — отметил он в завершение, призвав к устойчивости в условиях глобальной неопределённости.

















































