Мировые СМИ освещают визовый разворот Таиланда ради безопасности

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Крупные международные средства массовой информации, включая Би-би-си, Гардиан, Франс Пресс и Экономик Таймс, широко освещают решение Таиланда сократить программу безвизового въезда сроком на 60 дней для граждан более чем 90 стран. Международные издания называют этот шаг серьёзным переходом от политики восстановления туризма к усилению мер национальной безопасности и иммиграционного контроля.

Согласно публикациям, Таиланд ввёл расширенный 60-дневный безвизовый режим лишь в июле 2024 года в рамках программы восстановления туристической отрасли после пандемии COVID-19. Однако зарубежные СМИ отмечают, что теперь правительство делает приоритетом вопросы безопасности, контроля миграции и борьбы с преступностью вместо неограниченного роста туризма.

Несколько изданий привели заявления тайских чиновников, признающих, что безвизовый режим помог стимулировать экономику, но одновременно создал лазейки, позволившие некоторым иностранцам использовать систему для незаконной деятельности. Международные публикации напрямую связывают изменение политики с недавними рейдами и задержаниями иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений в Таиланде.

Западные и азиатские СМИ указывают на растущую обеспокоенность деятельностью транснациональных преступных сетей, наркоторговлей, незаконным бизнесом, торговлей людьми и нарушениями визового режима.

Британские издания также упомянули недавние аресты иностранных подозреваемых по делам о наркотиках, а также расследования в отношении нелегальных международных школ, номинального бизнеса и иностранцев, предположительно работавших без разрешений в туристических районах Таиланда.



Зарубежные публикации дополнительно подчеркнули проблемы внутри самой иммиграционной системы Таиланда. Согласно ряду аналитических материалов со ссылкой на тайские государственные источники, пересекающиеся двусторонние визовые соглашения создавали путаницу и ослабляли механизмы иммиграционного контроля. Ожидается, что Таиланд перейдёт к принципу «одно визовое исключение для одной страны», чтобы упростить правила и закрыть юридические лазейки.

Туристические сайты и сообщества экспатов уже начали обсуждать возможные последствия для путешественников из Великобритании, Соединённых Штатов, Австралии, Китая и стран Шенгенской зоны Европы. После ожидаемых изменений многие туристы могут больше не получать автоматически 60-дневное пребывание при въезде.

Для некоторых стран предполагается возвращение к прежним двусторонним соглашениям с разрешённым сроком пребывания в 30 дней, тогда как для других государств лимиты могут быть дополнительно сокращены в зависимости от решений Комитета по визовой политике Таиланда.







Международные СМИ также предупреждают, что продление виз внутри Таиланда может стать значительно сложнее. Иммиграционные власти, как ожидается, будут проводить более строгие проверки и требовать расширенный пакет документов вместо прежнего автоматического продления.

Согласно публикациям, новые ограничения вступят в силу не сразу, а примерно через 15 дней после публикации в Royal Gazette. Туристические агентства и иностранные посольства уже рекомендуют путешественникам внимательно следить за официальными объявлениями тайских властей относительно обновлённых условий въезда в зависимости от гражданства.

















































