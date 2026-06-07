Миллионы розовых морских огурцов выбросило на берег в Районге

РАЙОНГ, Таиланд – Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Сучарт Чомклин распорядился провести срочное расследование после того, как 6 июня миллионы розовых морских огурцов были выброшены на берег пляжа Суан Сон в тамбоне Пхе района Мыанг провинции Районг. Необычное природное явление окрасило несколько сотен метров береговой линии в яркий розово-красный цвет и привлекло большое внимание отдыхающих.

Министр поручил генеральному директору Департамента морских и прибрежных ресурсов доктору Пинсаку Сурасвади немедленно направить специалистов на место происшествия. Совместная группа исследователей из Регионального управления морских и прибрежных ресурсов № 1 подтвердила, что обнаруженные организмы являются морскими огурцами вида Cercodemas anceps, известного как розовый морской огурец.

Этот вид представляет собой мягкотелое цилиндрическое беспозвоночное животное, обитающее на морском дне. Его отличительными особенностями являются небольшие шипы на поверхности тела и окраска от ярко-розовой до красно-оранжевой.

Морские специалисты отмечают, что морские огурцы играют важную роль в экосистеме океана. Они перерабатывают и разлагают органические вещества на морском дне, помогая поддерживать экологическое равновесие. Благодаря этой функции их часто называют «санитарами моря».







По мнению экспертов, причиной явления стали сильные штормы и высокие волны, которые сорвали животных с морского дна и вынесли их на берег. Власти охарактеризовали произошедшее как редкое природное явление.

Жителям и туристам рекомендуется избегать прямого контакта с морскими огурцами. Некоторые виды выделяют защитные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи у чувствительных людей.

















































