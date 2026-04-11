Маха Сонгкран 2026 превратит Бангкок в крупнейший водный фестиваль мира

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Крупнейший в мире водный фестиваль готов захватить столицу Бангкок, и в этом году он обещает стать самым масштабным за всю историю.

Фестиваль под названием «Маха Сонгкран 2026: Ворлд Уотер Фестивал» пройдет с 11 по 15 апреля 2026 года с 11:00 до 22:00 в парке Бенджакитти Парк (бывшая территория табачной фабрики). Гостей ждет уникальное событие, объединяющее «Очарование пяти регионов Таиланда» в одном месте.



Программа фестиваля предлагает захватывающее путешествие по культурному разнообразию страны:

Восток: Атмосфера морского курорта с элементами пляжного клуба и яркими тропическими фотозонами;

Север: Экспозиции с плавающими фонарями, историческими храмами и культурой Ланна под девизом «Почувствуй все эмоции»;

Северо-восток: Яркая культура Исан с традиционной одеждой, элементами Нага и зажигательной музыкой мор лам;

Юг: Уникальные традиции южного Таиланда, включая театр теней Нанг Талунг и редкие культурные представления;

Центр: Богатое наследие Центрального Таиланда, изящная литература, мифология и впечатляющие фигуры якшей.

Пять регионов — один грандиозный фестиваль. Маха Сонгкран 2026 обещает стать не только освежающим праздником, но и ярким культурным событием в самом сердце столицы.
































