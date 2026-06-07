Мать сказала «Прости меня», когда пропавшая дочь вернулась спустя 22 года

ЦЗЕЯН, Китай – Трогательное семейное воссоединение произошло на юге Китая после того, как женщина, пропавшая в детстве, встретилась со своими биологическими родителями спустя 22 года.

Лю Сюхун родилась 5 апреля 1995 года и исчезла 19 марта 2004 года, когда ей было всего девять лет. По сообщениям, во время игры девочка случайно разбила бутылку геля для душа своей подруги и испугалась, что мать будет её ругать. Из страха она ушла из дома одна и потерялась возле овощного рынка в деревне Сяньцяо города Цзеян провинции Гуандун.

Позже маленькую девочку обнаружил мужчина, который заметил её под мостом. Он приютил ребёнка и воспитывал её на протяжении многих лет. Тем временем родители Лю вели масштабные поиски, обращались за помощью через местное телевидение, однако найти дочь не смогли.

Переломный момент наступил благодаря добровольцам некоммерческой организации «Бэйби Кам Хоум», которые помогли расследовать дело и подтвердить личность Лю. Это позволило организовать долгожданное воссоединение семьи.







Во время эмоциональной встречи мать Лю со слезами спросила у присутствующих, как жила её дочь все годы разлуки. Услышав, что у неё всё хорошо, женщина расплакалась, крепко взяла дочь за руку и произнесла слова, которые ждала возможности сказать более двух десятилетий: «Прости меня».

Это воссоединение положило конец загадке, продолжавшейся 22 года, и подарило семье шанс восстановить связь, утраченную на долгие годы.

















































