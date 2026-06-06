«Либо приспосабливаешься, либо тебя собьют» — иностранцы о негласных правилах дорожного движения в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Для многих иностранцев, впервые приезжающих в Паттайю, самым большим культурным потрясением оказываются не пляжи, ночная жизнь или тропический климат, а дорожное движение. Гости из Европы, Австралии, Северной Америки и других стран привыкли к строгому соблюдению правил и более предсказуемому поведению на дорогах. В Паттайе же они быстро сталкиваются с иной реальностью.

Многие иностранцы, проживающие в городе длительное время, признаются, что поначалу местное движение казалось им хаотичным. Мотоциклисты нередко выезжают в поток без предупреждения, автомобили продолжают движение на меняющийся сигнал светофора, а правила дорожного движения часто трактуются весьма свободно. Дополнительное удивление вызывает частое использование звукового сигнала, который в западных странах обычно ассоциируется с раздражением или конфликтом.







Однако спустя месяцы или годы многие иностранцы замечают, что сами начинают перенимать местные привычки. Те, кто раньше критиковал опасное вождение, со временем могут сами маневрировать между рядами, резко перестраиваться или проверять телефон во время ожидания на перекрёстке.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем остаётся использование смартфонов за рулём. Курьеры, водители служб заказа поездок, туристы и частные автомобилисты нередко пользуются телефонами прямо во время движения. Также регулярно поступают жалобы на резкие развороты, движение против потока и неожиданные остановки.

По мнению многих жителей, главная проблема заключается не в национальности водителей, а в недостаточно последовательном контроле за соблюдением правил. Ограниченные ресурсы и большое количество транспорта затрудняют эффективное правоприменение, что создаёт у некоторых участников движения ощущение безнаказанности.

Несмотря на культурные различия, большинство жителей сходятся во мнении относительно основных угроз на дорогах: превышение скорости, отвлечение на мобильные телефоны, управление транспортом в состоянии опьянения и опасные обгоны продолжают представлять серьёзный риск для всех.



Для многих иностранцев вывод очевиден: понимать местные особенности дорожного движения необходимо для безопасного передвижения, но это не означает, что следует перенимать самые опасные привычки. По мере того как Паттайя продолжает привлекать туристов, пенсионеров, цифровых кочевников и долгосрочных гостей со всего мира, её дороги остаются местом, где различные культуры сталкиваются наиболее напрямую — и порой наиболее опасно.

















































