Летние штормы надвигаются на Паттайю — власти предупреждают о непогоде

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти предупредили о надвигающихся летних штормах, которые в ближайшие дни затронут восток страны, включая Pattaya. Ожидается сочетание экстремальной жары и опасных погодных условий.

По данным Thai Meteorological Department, последние прогнозы указывают на летние штормы в верхней части Таиланда в период с 29 апреля по 1 мая. Восточный регион, где расположена Паттайя, окажется среди первых затронутых районов.





Штормы могут сопровождаться сильными ливнями, порывистым ветром, грозами, молниями, а также локальным градом. Нестабильная погода обусловлена высоким давлением из Китая, приносящим более прохладный воздух, который сталкивается с текущей жарой на большей части территории страны.

Для Паттайи это может означать внезапные дожди во второй половине дня или вечером после крайне жаркого дня — погодное явление, которое часто застает врасплох как местных жителей, так и туристов.

Власти рекомендуют избегать открытых пространств во время шторма и держаться подальше от крупных деревьев, неустойчивых конструкций и рекламных щитов, которые могут обрушиться при сильном ветре. Любителям пляжного отдыха и активностей на открытом воздухе следует внимательно следить за погодой, поскольку штормы могут быстро формироваться у побережья.



Фермерам в районах провинции Чонбури также рекомендовано защитить посевы и скот от возможного ущерба из-за ветра и града.

Хотя штормы могут временно снизить жару, власти подчёркивают, что риски, особенно связанные с молниями и резкими порывами ветра, остаются высокими. Жителям рекомендуется следить за обновлениями метеослужбы, которая продолжает мониторинг ситуации.

















































