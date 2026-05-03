Ко Си Чанг переполнен в длинные выходные – паромы из Сри Рача работают на пределе

СРИ РАЧА, Таиланд – Наплыв отдыхающих в длинные выходные создал оживленную атмосферу у пирса Ко Лой, поскольку как тайские, так и иностранные туристы продолжают направляться на остров Ко Си Чанг. Пирс, расположенный всего в 30 минутах езды от Паттайи, стал ключевой точкой отправления для желающих быстро добраться до острова.

2 мая на пирсе в районе Сри Рача провинции Чонбури собрались большие толпы людей, ожидающих посадки на паромы. Пассажирские суда между Ко Лой и Ко Си Чанг выполняют рейсы с полной загрузкой, отражая высокий спрос на поездки в период праздников.

Паромы отправляются ежедневно с 7:00 до 20:00 каждый час с Ко Лой, стоимость билета составляет всего 60 бат с человека. Путешествие занимает около 45 минут. Обратные рейсы с Ко Си Чанг на материк выполняются с 6:00 до 18:00 также ежечасно. В течение праздников все рейсы были полностью заполнены.

Ко Си Чанг остается популярным направлением благодаря близости к материку, удобству доступа и относительно низким затратам на поездку. Остров предлагает живописные прибрежные виды, спокойную атмосферу и ряд достопримечательностей, включая почитаемое святилище Чао Пхо Кхао Яй, которое продолжает привлекать посетителей.





Наплыв туристов также привел к перегруженности в районе пирса: парковочные места были полностью заняты, а автомобили выстраивались вдоль близлежащих дорог.

Власти, включая морскую полицию, Морской департамент, муниципалитет Сри Рача и добровольцев гражданской обороны, были задействованы для регулирования движения, обеспечения безопасности и помощи путешественникам в период повышенной нагрузки.

















































