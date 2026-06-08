Ко Панган скорбит по уважаемому врачу после смертельного ДТП с участием британца, обвиняемого в употреблении кокаина и алкоголя

КО ПАНГАН, Таиланд – Британский владелец туристической компании, обвиняемый в управлении транспортным средством под воздействием кокаина и алкоголя, теперь столкнулся с более тяжким обвинением после смерти известного тайского врача, получившего тяжёлые травмы в результате столкновения с мотоциклом.

Полиция Ко Пангана подтвердила 7 июня, что готовит обвинение против 51-летнего гражданина Великобритании Уилкока Данкана, владельца компании по организации морских экскурсий. После смерти пострадавшего ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти в результате неосторожного и опасного управления транспортным средством.

Жертвой аварии стал 53-летний доцент доктор Тирасак Кеоамаритвонг, широко известный на острове как «Доктор Тон». Он был уважаемым специалистом в области пульмонологии и интенсивной терапии и пользовался большим авторитетом среди местных жителей и медицинского сообщества.

Трагедия произошла около 21:21 23 мая на территории Му 1 острова Ко Панган в провинции Сураттхани. По имеющимся данным, доктор Тирасак занимался физическими упражнениями, когда его сбил мотоцикл, которым, как утверждают следователи, управлял Данкан. В результате столкновения врач получил крайне тяжёлые травмы, включая серьёзное повреждение головы и кровоизлияние в мозг.

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был переведён в больницу Раматхибоди в Бангкоке, где находился в отделении интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, и 7 июня он скончался.







После подтверждения смерти доктора полиция немедленно приступила к поиску Данкана. Ранее, 26 мая, он был временно освобождён под залог решением Провинциального суда Ко Самуи.

По словам полицейских, подозреваемого обнаружили по адресу, который он указал суду. Однако Данкан попросил перенести встречу со следователями, сообщив, что явится вместе со своим адвокатом 8 июня.

В связи со смертью потерпевшего первоначальное обвинение в причинении тяжких телесных повреждений будет переквалифицировано в обвинение в причинении смерти вследствие опасного и неосторожного вождения, что предусматривает значительно более суровое наказание. Следователи также намерены обратиться в суд с ходатайством об отмене залога, полагая, что после ужесточения обвинений возрастает риск возможного бегства подозреваемого.



Ещё до смерти врача Данкану были предъявлены многочисленные обвинения, связанные с аварией. Среди них — опасное вождение с причинением тяжких травм, оставление места происшествия без оказания помощи пострадавшему, управление транспортным средством без действительных водительских прав, использование незарегистрированного транспортного средства, отсутствие обязательного страхования, употребление кокаина и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, власти сообщили, что британец является фигурантом отдельного уголовного расследования, связанного с его туристическим бизнесом. Прокуратура утверждает, что он использовал тайских номинальных владельцев для незаконного управления туристической компанией и осуществлял туристическую деятельность без необходимых разрешений.

Среди дополнительных обвинений фигурируют предоставление ложной информации государственным органам, ведение деятельности, ограниченной для иностранных граждан, использование тайских граждан для обхода ограничений на владение бизнесом и осуществление туристической деятельности без лицензии.



После переквалификации дела Данкану теперь грозят в общей сложности одиннадцать уголовных обвинений по двум отдельным расследованиям.

Смерть доктора Тирасака вызвала широкий общественный резонанс как на Ко Пангане, так и за его пределами. Коллеги и жители острова вспоминают его как преданного своему делу врача, который многие годы оказывал жизненно важную медицинскую помощь как местным жителям, так и многочисленным туристам.

Полиция сообщает, что расследование продолжается, а прокуратура готовится к рассмотрению расширенного перечня обвинений.

















































