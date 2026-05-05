СУРАТТХАНИ, Таиланд — Усиление рейдов против нелегальных школ и иностранных сообществ на острове Ко Панган вызвало более широкие опасения по поводу управления. Местный девелопер утверждает, что остров постепенно превращается в «беззаконную» систему, основанную на номинальных бизнес-структурах и слабом контроле со стороны государства.

В интервью Прича Тонгяд заявил, что недавние операции, включая резонансный случай с нелицензированной школой, являются лишь «верхушкой айсберга» более глубоких структурных изменений, влияющих на население и экономику острова.

Он указал на школу как на показатель демографических сдвигов, утверждая, что из чуть более 100 учеников 89 были гражданами Израиля. По его словам, это отражает тенденцию, при которой иностранцы уже не просто туристы, а оседают на длительный срок, создают бизнесы и формируют устойчивые сообщества.





Прича оценивает долю израильтян в 60–70% среди иностранного населения Ко Пангана, наряду с меньшими группами из России и Украины, хотя официального подтверждения этим данным нет.

Ключевой проблемой он назвал использование номинальных структур, при которых тайцы формально владеют компаниями, тогда как фактический контроль остаётся у иностранцев. Он также утверждает, что некоторые тайские акционеры могут даже не знать о использовании их данных.

Кроме того, девелопер заявил о предполагаемых сетях содействия, в которые могут быть вовлечены отдельные чиновники, помогающие с приобретением земли, получением разрешений и строительством — иногда с нарушением зонирования, особенно в «зелёных зонах» с ограниченной застройкой.

Он отдельно упомянул создание еврейских религиозных центров «Хабад», утверждая, что посредники, связанные с государственными структурами, помогали в получении земли и разрешений. Эти утверждения не подтверждены независимыми источниками, и официальных выводов по ним нет.

По словам Причи, строительные проекты на острове часто превышают допустимые нормы. Он привёл примеры, когда на участках возводится больше вилл, чем разрешено, иногда без достаточной инфраструктуры.

Он также выразил обеспокоенность экономическим вытеснением местных жителей. По его мнению, такие отрасли, как рестораны, транспорт и аренда жилья, всё чаще контролируются иностранным бизнесом.

Среди других практик он отметил модели субаренды, когда иностранцы арендуют автомобили или недвижимость у тайцев, а затем используют их для бизнеса или пересдают внутри своих сообществ, часто координируя деятельность через социальные сети.

«Местные жители вытесняются», — заявил он, добавив, что ресурсы и возможности всё больше концентрируются внутри иностранных сетей.

Прича также назвал Ко Панган, возможно, самым дорогим местом для жизни в Таиланде, с резко выросшими ценами на недвижимость и уровнем жизни, который он охарактеризовал как «искажённый» и спекулятивный.

В ответ он начал реализовывать проекты жилья для тайских работников, которые больше не могут позволить себе высокую аренду, частично вызванную иностранным спросом.

Несмотря на недавние меры властей, он подчеркнул, что точечные проверки не решат проблему. Необходимо устранять коренные причины, включая предполагаемую коррупцию и системные слабости контроля.





«Если не исправить собственную систему, проблема повторится», — заявил он, призвав к действиям против тех, кто способствует незаконной деятельности.

Он также сослался на случаи, такие как Лам Сон в Шри Тану — участок общественной земли площадью 119 рай, который, по сообщениям, используется для нелегальных курортов несмотря на судебные решения, а также Ко Рахам, где якобы проводились работы по намыву земли.

Несмотря на риски, Прича заявил, что готов открыто говорить об этой проблеме: «Я буду говорить прямо. Если что-то неправильно и наносит вред обществу, я этого не приму».

















































