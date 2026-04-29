Ко Лан внедряет новую концепцию обращения с бездомными собаками и переходит от хаотичного кормления к контролируемому уходу

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Городские власти Pattaya запустили на острове Koh Larn новую инициативу, направленную на решение многолетней проблемы бездомных собак с одновременным балансом между гигиеной и защитой животных.

Заместитель мэра Манот Нонгяй вместе с высокопоставленными чиновниками посетил район пирса Та Рай, чтобы проконтролировать запуск проекта, направленного на улучшение условий жизни так называемых «общественных собак».



В рамках программы создаются 10 специальных зон для кормления вдоль четырёх основных дорог острова. Это позволит жителям и туристам кормить собак в более организованных и санитарных условиях. Первая пилотная точка уже установлена рядом с пирсом Та Рай.

Инициатива реализуется после программ стерилизации, проводимых совместно с организацией Soi Dog Foundation. Власти отмечают, что, несмотря на гуманную мотивацию кормления бездомных животных, это также приводило к мусору на улицах и потенциальным санитарным рискам.



Каждая зона будет оснащена контейнерами для корма и воды, а волонтёры по защите животных будут следить за чистотой. Муниципальные службы офиса Паттайя–Ко Лан будут проводить проверки минимум два раза в неделю.

Проект основан на концепции «общественных собак», согласно которой бездомные животные рассматриваются как часть сообщества, находящаяся под коллективной опекой. В сочетании с программами стерилизации власти ожидают постепенное сокращение популяции собак в течение 7–8 лет.

В перспективе планируется установка около 50 кормовых станций по всему острову для расширения охвата. Власти также призывают население к сотрудничеству, подчёркивая, что успех проекта зависит от совместных усилий.

По мнению чиновников, новый подход не только улучшит условия содержания животных, но и повысит имидж острова как чистого и привлекательного туристического направления.


















































