Косметическая клиника в Бангкоке отстранила всю промо-команду после агрессивной рекламы у эскалаторов

БАНГКОК, Таиланд – Клиника Инфинити Медикал Клиник принесла публичные извинения и отстранила всю свою промо-команду после волны критики в интернете из-за агрессивных методов продаж в торговом центре района Рама 9 в Бангкоке 28 мая. Скандал начался после того, как пользователь Фейсбук опубликовал фотографии, на которых около десяти сотрудников клиники расположились возле эскалаторов внутри торгового центра, чтобы останавливать посетителей и предлагать пакеты косметических процедур.







Публикация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала многочисленные жалобы. Многие пользователи заявили, что ситуация делала «почти невозможным пройти» и создавала неприятную атмосферу для посетителей. Инцидент также вызвал обсуждение среди жителей и туристов Паттайи, где время от времени возникают похожие жалобы на навязчивых уличных промоутеров, представителей косметических компаний и туристических агентств в оживленных торговых и развлекательных районах.



В официальном заявлении клиника признала жалобы на неподобающее поведение сотрудников во время рекламной кампании в филиале Централ Рама 9. Руководство сообщило, что внутреннее расследование показало: на мероприятие было назначено слишком много сотрудников, а некоторые из них использовали манеру общения и поведение, не соответствующие стандартам обслуживания клиентов клиники.

Клиника объявила о немедленных дисциплинарных мерах, включая удаление всей команды мероприятия из торгового центра и немедленную отмену всех рекламных стендов в филиале. Компания заявила, что использует этот случай для улучшения подготовки персонала и стандартов обслуживания в будущем.

















































