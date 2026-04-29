Король и королева посетят Швецию — участие в праздновании 80-летия короля Карла XVI Густава

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Их Величества Maha Vajiralongkorn и Suthida совершат государственный визит в Sweden с 29 апреля по 2 мая 2026 года по приглашению Carl XVI Gustaf.

Визит приурочен к празднованию 80-летия шведского монарха. Во время пребывания в Stockholm их Величества примут участие в официальных мероприятиях и церемониях, организованных шведской королевской семьёй. Ожидается участие глав государств, представителей королевских домов и почётных гостей со всего мира.

Государственный визит отражает тёплые и давние отношения между Таиландом и Швецией, а также направлен на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя королевствами. (PRD)


















































