Контракт по высокоскоростной железной дороге Дон Мыанг–Суварнабхуми–У-Тапао пересматриваться не будет, возможность выхода сохраняется

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Министерство транспорта подтвердило, что контракт по давно задержанному проекту высокоскоростной железной дороги, соединяющей аэропорты Дон Мыанг, Суварнабхуми и У-Тапао, пересматриваться не будет. В то же время частному концессионеру оставлена возможность запросить расторжение соглашения, если финансовые условия станут нежизнеспособными, сообщили 29 апреля.

Заместитель премьер-министра и министр транспорта Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что с компанией Asia Era One Co., Ltd., консорциумом под руководством группы CP, проводились неформальные обсуждения проекта стоимостью 224,5 миллиарда батов. Однако правительство решительно отклонило предложения изменить структуру платежей на модель поэтапного финансирования строительства.





Согласно первоначальному контракту, государство должно внести свою долю инвестиций только после завершения строительства и начала эксплуатации, с последующими выплатами в течение десяти лет. Частный сектор предлагал осуществлять выплаты по мере выполнения этапов строительства, однако министерство сохраняет прежнюю позицию.

Пхипхат отметил, что растущая глобальная неопределенность, особенно конфликт на Ближнем Востоке, усиливает риски, связанные с ценами на энергию и строительные материалы. Тем не менее, если частный партнер сочтет проект экономически нецелесообразным, он может официально подать запрос на расторжение контракта в рамках решения кабинета министров, допускающего пересмотр или отмену государственных соглашений, затронутых внешними кризисами, без признания отказа от обязательств.

Такой запрос должен быть направлен через Управление Восточного экономического коридора для официального рассмотрения. На данный момент обсуждения носят неформальный характер.

Министр также подчеркнул, что отдельные проекты по созданию крупных парков развлечений и спортивных стадионов в Восточном экономическом коридоре не связаны с переговорами по железной дороге, хотя они направлены на увеличение пассажиропотока и повышение долгосрочной рентабельности.

Государственная железная дорога Таиланда подтвердила, что не примет изменений в контракте и готовится к официальным переговорам с частным консорциумом и Управлением коридора, которые ожидаются в мае с целью достижения ясного решения к июлю.





Исполняющий обязанности руководителя железной дороги Анан Пхонимдэнг заявил, что позиция правительства остается неизменной: никаких изменений условий оплаты и структуры концессионных платежей за право эксплуатации железнодорожной линии аэропортов, которые по-прежнему требуют единовременного полного платежа.

Он добавил, что в случае расторжения контракта государство готово самостоятельно продолжить строительство. Однако это потребует возобновления детального проектирования и проведения нового тендера, что может задержать проект еще на два-три года, несмотря на уже завершенные экологические согласования и изъятие земель.



По оценкам железной дороги, само строительство займет около пяти с половиной лет, однако общий срок реализации значительно увеличится из-за необходимости перезапуска проекта.

Чиновники также отметили, что возвращение ко второму участнику тендера, компании BTS Group Holdings, будет юридически сложным, поскольку конкурс уже завершен, а связанные гарантии утратили силу.

















































