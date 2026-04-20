Касикорнбанк прогнозирует курс бата на уровне 31,60–32,60 за доллар США на этой неделе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Банк Касикорнбанк ожидает, что тайский бат будет торговаться в диапазоне 31,60–32,60 за доллар США в период с 20 по 24 апреля.

По данным банка, ключевыми факторами, влияющими на рынок, станут экспортные данные Таиланда за март, ситуация на Ближнем Востоке — особенно возможное возобновление переговоров между США и Ираном — мировые цены на нефть и потоки иностранного капитала.







Среди важных экономических данных США на этой неделе: розничные продажи за март, незавершённые сделки на рынке недвижимости, индекс потребительского доверия, инфляционные ожидания, предварительные индексы деловой активности (ПМИ) за апрель и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице.

Инвесторы также следят за решением Народного банка Китая по базовой кредитной ставке, данными по инфляции в Японии за март, а также индексами ПМИ Японии, еврозоны и Великобритании.

В пятницу, 17 апреля, бат закрылся на уровне 32,08 за доллар США по сравнению с 32,15 неделей ранее. Иностранные инвесторы продали чистыми 7,3 миллиарда бат на фондовом рынке Таиланда в период 16–17 апреля, однако остались нетто-покупателями на рынке облигаций с притоком средств в размере 642 миллионов бат.































