Канадский беглец, разыскиваемый за наркоторговлю, задержан в аэропорту после укрытия в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Иммиграционная полиция задержала гражданина Канады, разыскиваемого за транснациональную наркоторговлю, в аэропорту Суварнабхуми после того, как он скрывался в Паттайе.

23 апреля сотрудники третьего управления иммиграционной полиции по указанию высшего руководства провели целевую операцию по выявлению иностранных преступников, использующих Таиланд как укрытие, маскируясь под туристов.







Следователи получили информацию о том, что канадский подозреваемый, связанный с международной сетью наркоторговли, скрывается в Паттайе. Группы наблюдения отследили его перемещения и около полудня 22 апреля установили, что он покинул место проживания и направился в Бангкок.

Сотрудники проследовали за ним по автомагистрали до аэропорта Суварнабхуми, где он попытался затеряться среди пассажиров в зоне международных вылетов и встал в очередь на регистрацию, предположительно с целью покинуть страну.

Власти установили личность мужчины — Уэсли, 37 лет, гражданин Канады, находившийся в Таиланде по туристической визе. При досмотре запрещённые вещества обнаружены не были. Однако проверка по международным базам данных показала, что он разыскивается южнокорейскими властями за предполагаемое участие в транснациональной контрабанде наркотиков.

Он находится в розыске по линии Интерпола, что подтверждает его статус международного беглеца. Дополнительная биометрическая проверка подтвердила совпадение его личности с данными в международных криминальных базах.







Иммиграционные власти Таиланда аннулировали его разрешение на пребывание в стране в соответствии со статьёй 12(7) Закона об иммиграции 2522 года буддийской эры, признав его запрещённым лицом и потенциальной международной угрозой.

Подозреваемый передан следственным органам иммиграционной службы для проведения процедуры депортации и координации с властями Южной Кореи по вопросу экстрадиции.

















































