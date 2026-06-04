Как уличная гадалка стала новой сенсацией Чиангмая

ЧИАНГМАЙ, Таиланд – Продавщица овощей из Чиангмая неожиданно превратилась в местную знаменитость после того, как вирусное видео в TikTok вызвало огромный интерес к её способностям предсказывать будущее. Теперь каждую ночь возле её небольшого киоска выстраиваются очереди желающих получить гадание.

Женщина, известная среди местных жителей как «Мэ Мор У», проживает в районе Сан Сай. Ранее она зарабатывала на жизнь продажей овощей возле знаменитого рынка Варорот, более известного как Кад Луанг. Однако популярность её гаданий стала настолько большой, что ей пришлось временно приостановить торговлю овощами.







Когда журналисты посетили место 2 июня, они увидели десятки людей, ожидающих своей очереди на тротуаре и в припаркованных автомобилях. Некоторые посетители заранее получали номерок в очереди, а затем уходили по своим делам, возвращаясь позже к назначенному времени.

По словам Мэ Мор У, её неожиданная популярность началась после того, как молодая клиентка сняла её на видео и опубликовала ролик в TikTok, отметив удивительную точность её предсказаний. Видео быстро стало популярным и привлекло множество людей, желающих лично проверить её способности.

Женщина рассказала, что ранее занималась гаданием в районе Чом Тхонг, а после переезда к рынку совмещала вечернюю торговлю овощами с редкими сеансами гадания. Сейчас спрос настолько вырос, что она проводит целые ночи за раскладами карт Таро, обычных игральных карт и чтением по ладони. Иногда работа продолжается до рассвета.

Несмотря на ажиотаж, стоимость одного сеанса остаётся символической — всего 20 батов. По данным местных источников, в некоторые вечера количество посетителей превышало 50 человек, тогда как до 23 часов она успевала принять лишь небольшую часть клиентов.

Многие посетители признались, что пришли после рекомендаций друзей или обсуждений в социальных сетях, где её предсказания называли удивительно точными.

Сегодня скромный уличный киоск стал одной из самых необычных вирусных достопримечательностей Чиангмая, а обычная продавщица овощей превратилась в настоящую интернет-сенсацию.

















































