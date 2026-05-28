Иностранный клиент удален из массажного салона в Бангкоке после неподобающего поведения

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Массажный салон в Бангкоке сообщил об инциденте с индийским туристом, который 26 мая был выведен из частного процедурного кабинета после предполагаемого неподобающего сексуального поведения. По словам сотрудников, мужчина пришел как обычный клиент, попросил женщину-массажиста, а затем во время сеанса использовал мобильный телефон для просмотра откровенных материалов, после чего начал вести себя таким образом, что это нарушило правила заведения и профессиональные границы.







Сообщается, что поведение туриста вызвало немедленный дискомфорт и нарушило обстановку внутри салона. Другие посетители заметили происходящее, после чего вмешалось руководство. Сотрудники сделали мужчине замечание и предупредили, что вызовут полицию, если он не выполнит требование покинуть помещение. По имеющейся информации, он извинился и вскоре ушел. О физических травмах не сообщалось, однако персонал охарактеризовал инцидент как крайне неприятный и вызывающий стресс.



Хотя случай произошел в Бангкоке, он вызвал более широкое обсуждение среди работников сферы обслуживания в туристических районах, таких как Паттайя, где время от времени также возникают жалобы на неподобающее поведение посетителей в сервисных заведениях. Представители салона подчеркнули важность четких правил поведения, мер защиты персонала и использования камер видеонаблюдения для правильного реагирования на подобные ситуации.

















































