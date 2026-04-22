Иностранные туристы пострадали при столкновении гидроциклов у пляжа Паттайи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Несколько иностранных туристов получили травмы в результате столкновения двух гидроциклов у пляжа Паттайи во вторник, 21 апреля, что вызвало оперативную реакцию местных властей и спасательных служб.

Инцидент произошёл вдоль пляжа Паттайи, где муниципальные сотрудники и спасатели были вызваны после сообщений о столкновении гидроциклов с участием иностранных туристов.







Сотрудники города Паттайя оперативно расчистили подъездные пути, чтобы обеспечить доступ машине скорой помощи в переполненную прибрежную зону. Спасатели фонда Саван Борибун также прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и доставили пострадавших туристов в больницу для дальнейшего лечения.

Власти пока не сообщили точное число пострадавших и степень тяжести их травм.

Причины столкновения в настоящее время выясняются. Пляж Паттайи является одним из самых оживлённых мест для катания на гидроциклах и водных видов спорта в Таиланде, особенно в праздничные периоды и в жаркую погоду, когда на побережье собирается большое количество туристов.

















































