Иностранные туристы в Паттайе меняют распорядок дня на фоне сильной жары

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В городе установилась сильная жара: температура достигает 33–34°C, а из-за высокой влажности ощущается ещё выше. Самый жаркий период обычно приходится на время с 11:00 до 15:00, когда солнечное излучение максимально, а пребывание на улице становится утомительным уже через несколько минут.

В этот период власти и специалисты по здравоохранению рекомендуют как местным жителям, так и туристам соблюдать повышенные меры предосторожности. Необходимо регулярно пить воду, носить лёгкую и дышащую одежду, использовать головные уборы или зонты и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Активности на открытом воздухе лучше планировать на раннее утро или вечер.

Иностранные туристы в Паттайе уже адаптируются к погодным условиям. Многие сокращают дневную активность, делают перерывы в помещениях с кондиционерами и переносят прогулки в тень или к морю в более прохладные часы.

Несмотря на жару, вечер остаётся популярным временем, поскольку морской бриз и снижение температуры делают условия более комфортными.




































