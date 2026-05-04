Здравоохранение и страхование в Таиланде: как справляться с кризисом 2026 года

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Для экспатов и иностранных резидентов, проживающих в Таиланде на долгосрочной основе, одной из главных проблем становится уже не только изменение визовых правил, но и стремительный рост стоимости медицинских услуг в сочетании с ужесточением требований по местному медицинскому страхованию.

Медицинская инфляция достигает 14%

Согласно отчёту «Global Medical Trends 2026» компании Willis Towers Watson, а также данным Национального совета по экономическому и социальному развитию Таиланда, медицинская инфляция в регионе Азии и Тихого океана достигла 14%. Это более чем в 15 раз превышает общий индекс потребительских цен в стране, который остаётся ниже 1%.





Основными причинами роста являются масштабные инвестиции частных больниц в современное медицинское оборудование — более 92% учреждений активно модернизируют свои технологии, перекладывая расходы на пациентов. Дополнительно давление оказывают рост цен на энергию, перебои в цепочках поставок и удорожание импортных лекарств, что увеличивает операционные расходы больниц ещё на 4–5%.

Фактические расходы пациентов значительны: ночь в палате премиум-класса в Бангкоке или Паттайе стоит от 28 000 до 52 000 бат без учёта услуг врачей. Эндоскопическая операция по удалению аппендикса обходится в 90 000–180 000 бат, замена коленного сустава — в 300 000–450 000 бат, а операция коронарного шунтирования может стоить от 680 000 до 2 000 000 бат. При этом больницы часто требуют предоплату до 800 000 бат перед проведением сложных операций.

Ужесточение условий местных страховых полисов

В ответ на рост расходов страховые компании в Таиланде усиливают требования к страховым полисам и условиям их оформления.

Наиболее уязвимой группой остаются пожилые экспаты. Большинство страховщиков устанавливают возрастные ограничения для новых клиентов на уровне 60–65 лет, а специализированные программы редко принимают лиц старше 75 лет. При этом страховые взносы резко увеличиваются с возрастом: для людей 60–64 лет они составляют от 28 000 до 175 000 бат в год, тогда как после 75 лет могут достигать 120 000–870 000 бат и выше, при ограниченном числе доступных страховщиков.

Серьёзной проблемой остаются предшествующие заболевания, которые часто исключаются из покрытия или сопровождаются длительными периодами ожидания от 12 до 24 месяцев. В ряде случаев страховые компании значительно повышают стоимость полиса для компенсации рисков.





Переход к международным страховым планам

В результате всё больше экспатов в Паттайе и других туристических регионах отказываются от местных страховых программ с низкими лимитами покрытия и переходят на международные страховые решения.

Такие компании, как Cigna Global, Allianz Worldwide и IMG Global, предлагают более широкое покрытие. Несмотря на более высокую стоимость — в среднем от 2 500 до более чем 5 000 долларов США в год — эти планы обеспечивают страховое покрытие от 1 до 5 миллионов долларов, действуют по всему миру и, что особенно важно, предусматривают пожизненное продление без возрастных ограничений.

Для многих экспатов это становится ключевым условием для безопасного и стабильного проживания в Таиланде в долгосрочной перспективе.


















































