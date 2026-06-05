ПАТТАЙЯ, Таиланд – Недавняя волна интернет-дискуссий в Бангкоке по поводу использования иностранной валюты в китайских ресторанах вновь разожгла общественные споры о компаниях с номинальными владельцами и так называемой «серой экономике», связанной с иностранными инвесторами в Таиланде.

Обсуждение быстро вышло за пределы столицы. Особое внимание общественности и интернет-комментаторов привлекли провинция Чонбури, а также районы Паттайя и Бангламунг, где высказываются опасения относительно структур бизнеса, связанных с иностранным капиталом, в сферах недвижимости, гостиничного хозяйства и туризма.

Хотя многие иностранные инвесторы ведут деятельность на законных основаниях и способствуют созданию рабочих мест и развитию экономики, неоднократно высказывались опасения по поводу возможного использования схем с номинальными владельцами. В таких случаях граждане Таиланда, как утверждается, могут формально владеть долями компаний от имени иностранных собственников.

Критики считают, что непрозрачные структуры собственности способны снижать уровень прозрачности в отдельных секторах экономики и создавать условия недобросовестной конкуренции по отношению к местным компаниям, полностью соблюдающим законодательство.

В последние недели общественная дискуссия усилилась на фоне многочисленных публикаций в социальных сетях о предполагаемом влиянии иностранных бизнес-групп на экономику Паттайи. Некоторые сообщения утверждают, что отдельные сети действуют в сферах инвестиций в недвижимость, владения объектами собственности и оказания услуг. Однако подобные заявления остаются неподтверждёнными и существенно различаются по степени достоверности.







В интернет-обсуждениях также упоминались прошлые уголовные расследования с участием иностранных граждан в провинции Чонбури, включая случаи, когда правоохранительные органы проводили рейды и задержания в связи с тяжкими преступлениями. Вместе с тем правоохранительные органы не подтверждали наличие системной связи между этими делами и более широкими деловыми сообществами, а соответствующие расследования продолжаются там, где это необходимо.

Местные наблюдатели отмечают, что стремительное развитие Паттайи как центра туризма и инвестиций сделало город привлекательным как для законопослушных международных инвесторов, так и для более сложных бизнес-схем, что усиливает нагрузку на регулирующие органы.

На общественных площадках всё чаще поднимаются вопросы о последовательности правоприменения и способности государственных структур эффективно контролировать корпоративные регистрационные схемы и финансовые потоки.



Одновременно представители бизнеса подчёркивают, что иностранные инвестиции играют важную роль в поддержании рынка недвижимости, гостиничной индустрии и занятости населения города, особенно в районах, зависящих от туристического потока. Они предупреждают, что чрезмерные обобщения могут нанести ущерб законопослушным предприятиям, работающим в соответствии с законодательством Таиланда.

На данный момент официальные органы не выпустили нового комплексного заявления по поводу последних интернет-обвинений. Кроме того, не было представлено подтверждённых доказательств, связывающих обсуждаемые проблемы с организованными преступными сетями, как это описывается в некоторых публикациях социальных сетей. Власти продолжают контролировать соответствующие отрасли и проводить проверки при необходимости.

















































