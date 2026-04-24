Защита наследия: почему тайское завещание в 2026 году является обязательным

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя давно стала «вторым домом» для пенсионеров со всего мира. Многие проводят здесь свои зрелые годы в виллах на холмах или в кондоминиумах у моря. Однако всё чаще возникает вопрос: что будет с имуществом после смерти владельца?

В 2026 году трансграничное планирование наследства стало значительно сложнее. Усиление финансового контроля и цифровая интеграция в Таиланде делают тайское завещание не роскошью, а необходимостью для всех владельцев активов в стране.







Миф о «глобальном завещании»

Распространено заблуждение, что завещание, оформленное в стране происхождения – например, в Великобритании, Германии или Австралии – автоматически действует и в Таиланде. На практике его признание требует перевода, легализации и судебного подтверждения.

Этот процесс может занять более года. Всё это время банковские счета остаются замороженными, а недвижимость фактически блокируется, создавая серьёзные трудности для наследников.



Риск номинальных структур

После ужесточения контроля за номинальными схемами владения в Таиланде наследники сталкиваются с дополнительными рисками. Если компания, через которую оформлено имущество, признаётся незаконной, начинается проверка со стороны Department of Business Development Thailand.

В худшем случае имущество может быть изъято или продано по решению суда, что превращает наследство в серьёзную юридическую проблему.







Три основы надёжного наследственного плана

Современный план наследования в Таиланде должен включать:

1. Отдельное тайское завещание

Документ, оформленный по законам Таиланда и касающийся только местных активов.

2. Завещание о медицинских решениях (Living Will)

Позволяет заранее определить медицинские предпочтения и снижает нагрузку на родственников.

3. Профессиональный исполнитель завещания

Локальный специалист обеспечивает правильное оформление банковских счетов и недвижимости.



Вывод

Жизнь на пенсии в Паттайе должна быть спокойной, а не сопровождаться юридическими проблемами. Завещание — это не просто документ, а проявление заботы о близких.

В условиях ужесточения контроля и цифровизации в 2026 году важно заранее позаботиться о защите своего наследия.

















































