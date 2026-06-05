Женщина остановленная за езду по тротуару в Бангкоке назвалась полицейским но не прошла проверку

БАНГКОК, Таиланд – Необычный инцидент произошёл во время дорожной проверки в Бангкоке, когда женщина, ехавшая на мотоцикле по тротуару, якобы попыталась избежать наказания, заявив, что является сотрудником полиции.

По имеющимся данным, женщину на красном мотоцикле марки Honda остановили возле одного из перекрёстков после того, как её заметили на пешеходной дорожке. Во время беседы с инспекторами она утверждала, что работает в следственном подразделении полиции и ожидает оформления необходимых документов.

Когда сотрудники попросили предъявить служебное удостоверение, женщина заявила, что оно ещё находится в процессе оформления. Она также признала, что не имеет водительских прав, однако продолжала настаивать на том, что является полицейским.

После этого сотрудники проверили её данные через базу Королевская полиция Таиланда. Проверка показала отсутствие каких-либо сведений о её службе в полиции.







Столкнувшись с результатами проверки, женщина, как сообщается, предложила поискать её имя в интернете и ссылалась на некий приказ о назначении. Однако на вопросы о звании и должности она ответить не смогла.

В завершение сотрудники напомнили ей, что выдача себя за государственного служащего может повлечь отдельную уголовную ответственность помимо нарушения правил дорожного движения. Информация о возможном дальнейшем расследовании пока не сообщается.

















































