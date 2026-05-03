Женщина задержана в аэропорту Суварнабхуми за попытку вывоза охраняемых черепах

БАНГКОК, Таиланд – В аэропорту Суварнабхуми во вторник была задержана 19-летняя гражданка Тайваня после того, как у нее обнаружили 30 индийских звездчатых черепах, прикрепленных к телу, при попытке вылета в Тайбэй.

Задержание произошло около 5:25 утра на пункте досмотра вылетающих пассажиров. Сотрудники службы охраны дикой природы, таможни и безопасности аэропорта обратили внимание на подозрительные особенности в области туловища женщины. При тщательном досмотре было установлено, что черепахи были обмотаны клейкой лентой, помещены в тканевые мешки и закреплены непосредственно на теле, чтобы обойти сканеры.





Всего было изъято 29 живых черепах и одно мертвое животное. Этот вид высоко ценится на черном рынке и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Подозреваемой предъявлены обвинения в нарушении закона о защите дикой природы, таможенного законодательства, а также закона о контроле за эпидемиями среди животных.

Выжившие черепахи переданы в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений для срочной помощи. Следственные органы продолжают работу по выявлению более широкой сети контрабанды.

















































