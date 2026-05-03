Жара в Паттайе сохраняется, возможны внезапные дожди

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Паттайе продолжается жаркая и влажная погода, при этом дневные температуры держатся на уровне низких и средних 30 градусов Цельсия. В то же время нестабильные атмосферные условия повышают вероятность внезапных локальных дождей и гроз в ближайшие дни.

Согласно последнему прогнозу, в прибрежном городе наблюдается сильная жара в дневные часы при переменной облачности. Это создает некомфортные условия для жителей и туристов, особенно в таких районах, как Pattaya Beach и Jomtien Beach.

Метеорологи отмечают, что общая погодная картина по-прежнему определяется жарой и высокой влажностью. Однако во второй половине дня и вечером возможны кратковременные, но интенсивные ливни. Ожидается, что такие осадки будут носить локальный и непродолжительный характер, но могут временно ухудшить видимость и сделать дороги скользкими.

В отдельные дни также не исключены грозы, вызванные накоплением тепла у поверхности и нестабильными воздушными массами в регионе. Жителям рекомендуется быть внимательными к быстрым изменениям погоды, особенно находясь на улице или передвигаясь вдоль побережья.





Несмотря на риск дождей, в течение большей части дня будет преобладать солнечная погода, что сохранит теплую температуру моря и активность на пляжах Паттайи.

Власти рекомендуют иметь при себе защиту от дождя и поддерживать водный баланс, так как сочетание жары и внезапных осадков остается ключевой особенностью погоды в этот период.

















































