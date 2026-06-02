«Если можете — идите пешком»: праздничный трафик практически парализовал Паттайю

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В понедельник автомобилисты в Паттайе столкнулись с серьёзными дорожными заторами из-за резкого увеличения транспортного потока в последний день продлённых выходных по случаю праздника Висакха Буча. На улице Сукхумвит движение замедлилось до минимальной скорости, а на крупных перекрёстках города образовались длинные очереди автомобилей.

Водители сообщали о задержках, значительно превышающих обычное время в пути, поскольку тысячи туристов продолжали прибывать в Паттайю и перемещаться по городу после трёхдневных выходных, совпавших с окончанием месяца и периодом выплаты заработной платы.

Местные жители и пассажиры называли ситуацию в некоторых районах практически полной остановкой движения. Автомобили скапливались на протяжении нескольких циклов светофоров, а пробки распространялись на прилегающие дороги и соединительные магистрали.

Сочетание отдыхающих, посетителей пляжей и возвращающихся домой путешественников создало серьёзную нагрузку на дорожную сеть города на протяжении всего дня.

Многие водители обращались к социальным сетям, советуя избегать необязательных поездок и по возможности использовать альтернативные маршруты. Некоторые даже шутили, что на отдельных участках улицы Сукхумвит быстрее добраться пешком, чем на автомобиле.







Несмотря на усилия дорожной полиции по регулированию движения на ключевых перекрёстках, огромное количество транспортных средств привело к перегрузке основных магистралей.

По мере завершения праздничного периода власти ожидают, что интенсивное движение сохранится до позднего вечера, когда многочисленные посетители начнут возвращаться домой.

















































