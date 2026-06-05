Джей Эй Эс считается главным претендентом на права трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года в Таиланде

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Конкурс на получение прав трансляции Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 в Таиланде, по всей видимости, приближается к завершению. Согласно сообщениям, компания Джасмин Интернэшнл (Джей Эй Эс) становится главным претендентом после того, как ряд ключевых конкурентов, как утверждается, отказались от участия в борьбе.

По информации, опубликованной известным спортивным обозревателем и страницей «Би Бангпаконг» в социальной сети, ожидается, что победителем тендера станет именно Джей Эй Эс. Сообщается также, что конкурент Тру Корпорейшн вышел из конкурса. При этом окончательные финансовые условия сделки всё ещё уточняются, а официальное объявление может последовать уже 5 июня.

Ранее Джей Эй Эс уже называлась одним из наиболее вероятных претендентов на получение прав трансляции турнира, который пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в Соединённые Штаты Америки, Мексика и Канада.

Предполагаемая стоимость прав на трансляцию для Таиланда оценивается примерно в 700 миллионов батов. На фоне новых слухов акции Джей Эй Эс, как сообщается, выросли почти на пять процентов в ходе утренних торгов 4 июня, поскольку инвесторы ожидают, что компания сможет получить этот престижный контракт.

Тем не менее официального подтверждения пока не поступало. Ситуация остаётся зависимой от окончательного соглашения и формального объявления со стороны заинтересованных участников процесса.

















































