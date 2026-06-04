Двое подозреваемых арестованы после того, как подростки рассказали о предполагаемой схеме торговли людьми

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми арестовали двух подозреваемых после рейда в караоке-заведении в районе Саттахип провинции Чонбури. Операция стала частью расследования предполагаемой торговли людьми с участием несовершеннолетних девушек и была проведена 2 июня.

Рейд был организован по распоряжению генерал-майора полиции Виттхайи Срипрасертпхапа. Сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми задержали 43-летнюю женщину и 37-летнего мужчину на основании ордеров, выданных Уголовным судом. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения преступлений, связанных с торговлей людьми.

Расследование началось после того, как сотрудники полиции совместно с организацией «Интернэшнл Протекшн Альянс» и фондом «Ауэр Рескью Таиланд» оказали помощь двум несовершеннолетним девушкам и поместили их под защиту с последующим участием в программах реабилитации.

По данным следствия, девушки сообщили, что в середине 2024 года, когда им было по 15 лет, они приехали в Паттайю. Позже их убедили устроиться на работу в караоке-заведение в Саттахипе. Полиция утверждает, что именно мужчина доставил подростков к месту работы, где они были обязаны приступить к работе вскоре после прибытия.

По версии следствия, заведение функционировало как караоке-бар, однако одновременно могло организовывать дополнительные услуги для клиентов. Следователи утверждают, что посетители оплачивали услуги непосредственно заведению, после чего часть полученных средств распределялась между работниками.







Полиция также заявила, что собранные доказательства указывают на продолжение сотрудничества между двумя подозреваемыми, несмотря на то, что они больше не состояли в браке. Кроме того, по данным правоохранительных органов, оба ранее уже привлекались по делам, связанным с торговлей людьми.

Во время рейда сотрудники обнаружили в заведении более 20 работников. Полиция подчеркнула, что все находившиеся на месте сотрудники были старше 18 лет.

По словам следователей, женщина признала предъявленные обвинения во время допроса. Мужчина частично отверг обвинения, заявив, что его роль ограничивалась подбором работников и их перевозкой.

Оба подозреваемых переданы следователям для дальнейшего судебного разбирательства. Власти отметили, что данный случай подчёркивает необходимость постоянного контроля за объектами, которые могут использоваться для эксплуатации уязвимых лиц, и подтвердили свою приверженность борьбе с торговлей людьми и защите детей от эксплуатации.

















































