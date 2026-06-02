Двое мужчин после дорожного конфликта в Паттайе заявили, что иностранец первым сигналил и оскорблял их

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Двое тайских мужчин, попавших на вирусное видео во время преследования автомобиля иностранного водителя, выразили сожаление по поводу своих действий и извинились за ущерб репутации Паттайи.

25-летний Течит и 28-летний Амоннат заявили, что конфликт начался после того, как белый автомобиль подал звуковой сигнал и его водитель начал агрессивно высказываться. Мужчины посчитали это оскорблением, после чего ситуация быстро обострилась. По их словам, они хотели обратиться в полицию, но вместо этого решили последовать за автомобилем. Течит признал, что стучал в окно машины и пытался открыть дверь. Он также сообщил, что перед инцидентом употреблял алкоголь.







Преследование завершилось у полицейского участка, однако мужчины вскоре покинули место происшествия. Сейчас оба заявляют, что сожалеют о случившемся и действовали под влиянием эмоций.

Иностранный водитель представил иную версию событий. По его словам, после резкого торможения мужчины начали преследовать его автомобиль по Паттайе, выкрикивали оскорбления, требовали выйти из машины и повредили транспортное средство. Опасаясь за свою безопасность, он остался в автомобиле и записал происходящее на видео.

Полиция продолжает расследование, изучая видеозаписи и показания всех участников инцидента.

















































