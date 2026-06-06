Группы пакистанских туристов устроили драку на пляже Паттайи после конфликта в соцсетях

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В ночь на 5 июня конфликт между двумя группами пакистанских туристов перерос в массовую драку на пляже Паттайи, в результате которой пострадали два человека.

Полиция прибыла на место происшествия около 1:06 ночи после сообщений о потасовке возле пляжной зоны. На видеозаписях очевидцев видно около 20 участников, которые сначала вступили в словесную перепалку, а затем перешли к физическому столкновению, вызвав тревогу среди находившихся поблизости туристов.







Спасатели оказали помощь двум пострадавшим. Один мужчина получил травму головы после удара твёрдым предметом, другой получил порез руки. Оба были доставлены в больницу.

По словам одного из участников, конфликт начался с взаимных оскорблений и вызовов через социальные сети. Позже обе группы договорились встретиться на пляже, чтобы выяснить отношения лично.

Полиция доставила участников инцидента на допрос и продолжает расследование. Изучаются свидетельские показания и видеозаписи, после чего могут быть приняты правовые меры в отношении виновных.

















































