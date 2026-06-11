Гражданин Лаоса погиб после падения лифта в заброшенном здании в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Гражданин Лаоса погиб 9 июня в результате трагического несчастного случая после того, как лифт, предположительно, сорвался и упал в заброшенном шестиэтажном здании в центре Паттайи.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 12:30 дня. Спасатели немедленно прибыли к заброшенному комплексу, состоящему из нескольких соединённых между собой шестиэтажных зданий, находящихся в крайне ветхом состоянии.

По прибытии сотрудники обнаружили, что кабина лифта упала на дно шахты на первом этаже. Под обрушившимся лифтом, в затопленной части шахты, было найдено тело гражданина Лаоса.

По предварительным данным следствия, причиной аварии мог стать обрыв троса лифта, в результате чего кабина рухнула вниз. По мнению следователей, мужчина получил смертельные травмы мгновенно от силы удара.

Свидетели сообщили полиции, что получили информацию о человеке, оказавшемся под упавшим лифтом в заброшенном здании, после чего немедленно вызвали спасательные службы. Однако к моменту прибытия медиков пострадавший уже скончался.

Власти предполагают, что погибший мог входить в группу бездомных, которые время от времени использовали заброшенное здание в качестве укрытия. По имеющейся информации, мужчина находился внутри строения в момент трагедии.







Спасатели извлекли тело и доставили его в больницу Паттайя Бхаттамакун для проведения судебно-медицинской экспертизы. Полиция начала расследование с целью установить точные обстоятельства произошедшего.

Заброшенное здание уже давно считается опасным объектом из-за его аварийного состояния. Власти продолжают выяснять, каким образом погибший оказался внутри строения и что именно привело к трагическому происшествию.

















































