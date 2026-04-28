Глава деревни в Пхатталунге обвиняется в жестокой расправе: мужчину привязали к дереву и подвергли нападению красных муравьёв

ПХАТТАЛУНГ, Таиланд – Глава деревни на юге Таиланда оказался под тяжёлыми обвинениями после того, как, предположительно, похитил и избил 28-летнего мужчину, привязал его к манговому дереву и в течение нескольких часов подвергал жестокому обращению из-за подозрения в краже.

Пострадавший, Сутеп Чуэнмак, по словам семьи, был вытащен из дома во сне 26 апреля в районе Си Накхон. Его заковали в наручники за спиной и привязали к манговому дереву перед домом. Затем, как утверждается, глава деревни дважды ударил его по лицу, пнул и поместил на голову и тело несколько гнёзд красных муравьёв. Мужчина страдал более четырёх часов.







Глава деревни обвинил Сутепа в краже жуков из фермы одного из жителей и заявил, что у него есть видеозапись. Однако Сутеп отверг обвинения, заявив, что взял лишь пустой пластиковый пакет для использования в качестве наживки для рыбалки. По его словам, на видео он просто держал пакет.

Тётя пострадавшего Аморнрат Сеемуни заявила, что семья бы приняла законные меры, если бы вина была доказана, но назвала действия главы деревни чрезмерными и незаконными. По её словам, подозреваемого следовало передать полиции.

Ситуация осложнилась тем, что, по словам семьи, полиция прибыла примерно через два часа после инцидента, но не вмешалась, заявив, что у них нет ключа от наручников и что глава деревни сам освободит мужчину позже.

Лишь после того, как родственники предоставили полиции фотографии состояния пострадавшего, сотрудники вернулись и совместно с главой деревни организовали освобождение.

Семья также утверждает, что во время инцидента глава деревни угрожал оставить мужчину связанным на всю ночь и предупреждал родственников не оспаривать его власть. Позже он якобы требовал удалить публикации в социальных сетях.

Сутеп признал прежние кражи в другой провинции, но заявил, что с момента возвращения домой год назад ничего не крал. Он также признал употребление наркотиков, но сказал, что зарабатывает честным трудом.

Семья подала официальную жалобу и требует уголовного преследования за незаконное лишение свободы и насилие. Официальные власти пока не сделали заявления по делу.

















































