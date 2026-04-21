Героическое спасение: мотоциклиста вытащили с путей за секунды до прохождения поезда в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Мотоциклист чудом избежал гибели после того, как на территории района Бангламунг, провинция Чонбури, пробил железнодорожный шлагбаум и упал на рельсы всего за несколько мгновений до прохождения поезда.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На видео видно, как водитель, несмотря на опущенный шлагбаум, въезжает на переезд, теряет управление и падает прямо на железнодорожные пути.

Сотрудники железной дороги и случайный прохожий, ставший свидетелем аварии, немедленно бросились на помощь. Они вытащили пострадавшего с путей буквально за секунды до того, как через переезд прошёл поезд. Инцидент произошёл возле переезда на дороге Chaiyapornvithi Road, район Soi Prapa, восточная Паттайя.







На месте происшествия повреждённый шлагбаум уже был снят и отодвинут в сторону для восстановления движения транспорта. Рядом находился синий мотоцикл Honda Wave с заметными повреждениями передней части.

Сурия Плуэнгна, сотрудник Государственных железных дорог Таиланда на переезде Prapa в Паттайе, сообщил, что персонал выполнил все стандартные меры безопасности: шлагбаумы были опущены, а предупреждающие сигналы включены перед приближением поезда.

Однако водитель всё же попытался пересечь переезд и врезался в шлагбаум, после чего упал на рельсы.

По словам Сурии, сотрудники вместе с очевидцем немедленно бросились на место и успели вытащить пострадавшего из опасной зоны.

Этот инцидент едва не стал трагедией всего через несколько недель после смертельной аварии на железнодорожном переезде примерно в пяти километрах отсюда, в районе Хуай Яй, где ранее в этом месяце погибли два человека.

















































