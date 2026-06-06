В Таиланде предложили двухуровневую модель трансляции чемпионата мира на фоне новых споров о правах

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Бывший заместитель председателя Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (НБТК) полковник доктор Натхи Суконрат предложил новую модель трансляции чемпионата мира по футболу ФИФА, которая, по его мнению, позволит совместить общественные интересы и коммерческие реалии современного медиарынка.

В публикации в социальной сети он отметил, что каждые четыре года в Таиланде возникает один и тот же вопрос: смогут ли жители страны бесплатно смотреть матчи чемпионата мира и кто будет оплачивать дорогостоящие права на трансляцию.







По словам доктора Натхи, проблема связана с тем, что ФИФА всё больше рассматривает чемпионат мира как премиальный коммерческий продукт, тогда как доходы традиционных бесплатных телеканалов продолжают сокращаться.

Предлагаемая двухуровневая система

Вместо полного исключения чемпионата мира из списка событий категории «Must Have», гарантирующих бесплатный доступ для населения, доктор Натхи предлагает двухуровневую модель.



Согласно предложению, на бесплатном телевидении должны оставаться:

матч открытия турнира;

полуфиналы;

финал;

все матчи сборной Таиланда в случае её квалификации.

Все остальные игры смогут приобретаться на эксклюзивной основе платными телеканалами, потоковыми сервисами и ОТТ-платформами. Это позволит вещателям компенсировать расходы за счёт подписок и коммерческой эксплуатации прав.

При этом правообладатели будут обязаны предоставлять бесплатным телеканалам видеонарезки продолжительностью не менее пяти минут для каждого матча, чтобы зрители без подписки могли следить за ходом турнира.

Баланс между бизнесом и общественными интересами

Доктор Натхи выступил против полного отказа от требований «Must Have», заявив, что передача вопроса исключительно рыночным механизмам оставит без доступа к крупнейшему спортивному событию зрителей с низкими доходами.

По его мнению, чемпионат мира имеет не только развлекательную ценность, но и способствует развитию спорта, вдохновляет молодёжь и создаёт чувство национального единства.

В то же время он признал, что Таиланд не обладает переговорной силой таких крупных рынков, как Китай или Индия, что делает получение доступных по цене прав на трансляцию всё более сложной задачей.







Призыв к реформе регулирования

Бывший регулятор призвал НБТК пересмотреть и модернизировать действующие правила с учётом изменений в мировой медиаиндустрии. Он отметил, что Таиланд может использовать международный опыт для поиска баланса между коммерческими правами вещателей и общественным доступом к значимым спортивным событиям.

По мнению доктора Натхи, обновлённая система поможет избежать будущих споров вокруг прав на чемпионат мира и снизит необходимость использования государственных средств или срочного поиска спонсоров перед каждым турниром.

Предложение прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений о том, кто получит права на трансляцию чемпионата мира ФИФА 2026 года в Таиланде. Сообщается, что медиакомпании и телекоммуникационные операторы рассматривают различные варианты по мере продолжения переговоров.

















































