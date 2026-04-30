В Паттайе дороги принадлежат автомобилям и мотоциклам, а не пешеходам

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Для города, позиционирующего себя как международное туристическое направление, Паттайя сталкивается с растущей критикой по поводу базовой проблемы — безопасности пешеходов. Недавние аварии на пешеходных переходах вновь привлекли внимание к давним жалобам жителей и туристов, многие из которых считают, что передвижение пешком в городе становится все более опасным и непредсказуемым.





Обсуждения в интернете, особенно на местных форумах и платформах для иностранцев, рисуют тревожную картину. Некоторые пользователи утверждают, что пешеходы не защищены даже на тротуарах, где плохое состояние покрытия само по себе представляет опасность.

Другие отмечают, что водители часто игнорируют пешеходные переходы и не уступают дорогу. По их мнению, разметка воспринимается скорее как возможность перейти дорогу, а не как обязательное право пешехода.

Опасные переходы в повседневной жизни

Многие сравнивают переход улицы с рискованной игрой, требующей уклонения от движущегося транспорта. Даже ярко обозначенные переходы зачастую игнорируются водителями, а светофоры не гарантируют безопасности.

Тротуары также небезопасны

Проблемы не ограничиваются дорогами. В районах, таких как Джомтьен, жители жалуются на разрушенные тротуары, неровные поверхности и препятствия, которые усложняют передвижение. Особенно это затрагивает пожилых туристов.





Разрыв между заявлениями и реальностью

Власти регулярно заявляют о приоритетности безопасности пешеходов, однако критики указывают на слабый контроль и недостаточные улучшения инфраструктуры. Среди предложений — усиление контроля за дорожным движением и внедрение звуковых сигналов на переходах.

Репутация туристического центра под угрозой

Проблема выходит за рамки удобства и влияет на международный имидж города. Для туристов возможность безопасно передвигаться пешком является важным фактором. Когда переход улицы становится риском, это ставит под сомнение готовность Паттайи соответствовать статусу мирового туристического центра.

Пока не будут приняты эффективные меры, ситуация остается неизменной: в Паттайе пешеходы по-прежнему вынуждены рассчитывать только на себя.

















































