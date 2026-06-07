В Восточном экономическом коридоре планируют создать новый спортивный, развлекательный и интеллектуальный городской центр

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Комитет по политике Восточного экономического коридора (ВЭК) одобрил крупную схему государственно-частного партнёрства для развития инфраструктуры и коммунальных систем в интеллектуальном городе ВЭКити (EECiti). Общий объём инвестиций оценивается в 72 миллиарда батов, а срок концессии составит 50 лет. Решение было объявлено после заседания под председательством заместителя премьер-министра и министра транспорта Пипхата Ратчакитпракарна 5 июня в Доме правительства.

По словам генерального секретаря ВЭК Чулы Сукманопа, проект охватит десять основных систем, включая электроснабжение и чистую энергетику, водоснабжение, управление водными ресурсами, переработку отходов и создание зелёных общественных пространств. Реализация будет осуществляться по механизму государственно-частного партнёрства ВЭК с использованием модели «строительство–эксплуатация–передача» (BOT).

В ближайшее время начнутся консультации с частными инвесторами. Открытие конкурсного отбора ожидается в начале 2027 года, а строительство первых пилотных зон планируется начать в 2028 году.

Комитет также подтвердил продвижение двух ключевых проектов ВЭКити: спортивного комплекса международного уровня и всемирного центра развлечений и отдыха. Управление спорта Таиланда будет отвечать за создание международного спортивного центра, а завершение технико-экономических исследований ожидается к августу 2026 года. Одновременно Управление ВЭК проводит исследования по проекту развлекательного и досугового центра, результаты которых должны быть представлены к ноябрю.

Оба проекта являются частью масштабного развития ВЭКити, которое предусматривает создание современного интеллектуального города и делового центра на территории более 6 000 рай подготовленной земли в провинции Чонбури.







Отдельно комитет одобрил девять дополнительных мер стимулирования для проекта аэропорта У-Тапао и Восточного авиационного города стоимостью 290 миллиардов батов. Среди мер — налоговые льготы, снижение сборов за регистрацию недвижимости, предлагаемая визовая программа EECa и преимущества свободной торговой зоны. Эти инициативы направлены на привлечение инвесторов, компаний и иностранных жителей.

Теперь пакет мер будет передан на утверждение кабинету министров, поскольку Таиланд стремится ускорить инвестиции и развитие в Восточном экономическом коридоре.

















































