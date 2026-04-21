Врач предупреждает: тепловой удар может «сварить» внутренние органы на фоне экстремальной жары в Таиланде

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Доктор Тирават Хемачудха из Центра передового опыта интегративной медицины и общественного здравоохранения, а также советник Колледжа восточной медицины Университета Рангсит, предупредил, что тяжёлый тепловой удар может повысить внутреннюю температуру тела до 41 градуса Цельсия, вызывая повреждения мозга, почек и кровеносной системы. Он описал это состояние как «сбой внутреннего термостата организма».

По словам доктора Тиравата, тепловой удар возникает, когда экстремальная жара и высокая влажность перегружают систему терморегуляции мозга, из-за чего температура тела продолжает расти, несмотря на попытки организма охладиться.







Он подчеркнул, что опасность связана не только с температурой воздуха, но и с индексом жары, который резко возрастает при высокой влажности. Это затрудняет испарение пота и естественное охлаждение тела.

По его словам, организм может постепенно «обмануться», принимая опасно высокую внутреннюю температуру, пока система терморегуляции окончательно не выходит из строя.

На критической стадии кожа становится красной, горячей и сухой, при этом пульс остаётся быстрым и сильным. К этому моменту внутренние органы — мозг, мышцы, почки и система свертывания крови — уже могут быть серьёзно повреждены.

Доктор сравнил это состояние с «приготовлением организма изнутри» и отметил, что даже молодые и здоровые люди могут пострадать, особенно при сильном обезвоживании.

К группам повышенного риска относятся пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и болезнями почек, а также младенцы и маленькие дети, поскольку их организм хуже переносит экстремальную жару и потерю жидкости.

Он также предупредил, что люди, занимающиеся спортом на открытом воздухе или находящиеся в жарких и плохо проветриваемых помещениях, могут получить тепловой удар даже без прямого воздействия солнца.



Врач выделил четыре стадии тепловых заболеваний: солнечный ожог, мышечные судороги, сильное истощение и, наконец, тепловой удар, который является неотложным медицинским состоянием. На самой опасной стадии температура тела может превышать 40 градусов, кожа становится горячей и сухой, появляется спутанность сознания, возможны обмороки или потеря сознания.

Доктор Тирават подчеркнул, что при признаках теплового удара необходимо немедленно доставить человека в больницу. Первая помощь включает перемещение пострадавшего в тень, охлаждение тела холодными компрессами или вентиляторами, приподнятие ног и дачу небольших глотков воды — только если человек в сознании и может безопасно глотать.

Людям без сознания нельзя давать воду из-за риска удушья и смерти.

















































