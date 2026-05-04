Врачи предупреждают: алкоголь, недосып и секс могут вызвать серьёзные скрытые риски для здоровья

ХАНОЙ, Вьетнам – Медицинские эксперты предупреждают, что сочетание чрезмерного употребления алкоголя, недостатка сна и сексуальной активности может привести к ряду серьёзных и часто недооценённых рисков для здоровья, включая сердечно-сосудистые осложнения и неврологические неотложные состояния.

Доктор Фам Минь Нгок, заместитель директора Центра сексуальной медицины в Ханое, отметила, что употребление алкоголя для усиления сексуального желания при чрезмерных дозах может давать обратный эффект.

У мужчин алкоголь может нарушать передачу нервных сигналов между мозгом и телом, что приводит к эректильной дисфункции или проблемам с эякуляцией. У женщин он снижает чувствительность, вызывает сухость и затрудняет достижение оргазма.

Она также подчеркнула влияние нарушенного сна. Сбои в режиме сна существенно отражаются на сексуальном здоровье, поскольку тестостерон вырабатывается именно во время ночного отдыха. Частый недосып, вызванный поздними активностями, может приводить к усталости и снижению либидо.

Серьёзной проблемой является и снижение использования средств защиты в состоянии алкогольного опьянения. В таких условиях возрастает вероятность импульсивного поведения, включая незащищённый секс, что увеличивает риск нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путём.

С клинической точки зрения врачи предупреждают, что сексуальная активность при сильной усталости и под воздействием алкоголя в редких случаях может привести к тяжёлым осложнениям.





Одним из наиболее опасных рисков является инсульт, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, высокий уровень холестерина или сосудистые нарушения. Интенсивная физическая нагрузка во время секса может вызвать резкое повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления, а в сочетании с воздействием алкоголя на сосуды это повышает риск кровоизлияния в мозг или инсульта. Тревожные симптомы включают внезапную сильную головную боль, спутанность сознания, слабость или потерю сознания.

Также существует риск острого инфаркта, особенно у пожилых мужчин или людей с ишемической болезнью сердца. Физическая нагрузка после поездок, обильной еды или употребления алкоголя может перегрузить сердце и привести к боли в груди, одышке, холодному поту и даже к смертельной остановке сердца без своевременной помощи.

У женщин врачи также предупреждают о возможных гинекологических травмах, включая глубокие разрывы, которые могут возникнуть при снижении естественной смазки и координации из-за алкоголя или усталости. В тяжёлых случаях это может привести к сильному кровотечению и риску шока.

Медики советуют придерживаться сбалансированного образа жизни и внимательно относиться к сигналам организма. Следует избегать сексуальной активности при сильной усталости, сразу после поездок или после значительного употребления алкоголя.





Рекомендуются полноценный отдых, комфорт и умеренная интенсивность. При появлении таких симптомов, как боль в груди, головокружение или одышка, необходимо немедленно прекратить активность и обратиться за медицинской помощью.

Эксперты также подчёркивают важность использования презервативов как ключевой меры защиты от инфекций, передающихся половым путём, и нежелательной беременности, особенно при непостоянных отношениях.

















































