Воды осталось лишь на несколько дней: водохранилище в Трате достигло критического уровня

ТРАТ, Таиланд – Жители подрайона Ао Яй в провинции Трат сталкиваются с нарастающим водным кризисом, поскольку уровень воды в местном водохранилище продолжает снижаться после продолжительной засухи, продолжающейся с начала мая. Местные власти и общественные лидеры предупреждают, что без значительных осадков или экстренной помощи запасов воды может хватить всего на четыре–семь дней. Под угрозой находятся от 400 до 500 домохозяйств, зависящих от сельской системы водоснабжения.

Водохранилище, расположенное за административным комплексом подрайона Ао Яй в районе Мыанг Трат, занимает более 100 рай и является важным источником сырой воды для местных жителей и садоводов. Несмотря на стремительное падение уровня воды, фермеры продолжают использовать её для полива фруктовых садов, тогда как сельская система водоснабжения ежедневно забирает сотни кубометров воды для более чем 400 домохозяйств.

По словам местных жителей, уровень воды уже приблизился к уровню дна, что вызывает опасения, что насосы вскоре не смогут обеспечивать достаточный забор воды для поддержания снабжения.

Пайрот Чиндавонг, председатель общины Ао Яй и бывший глава подрайона, сообщил, что из деревенского фонда было выделено 200 000 батов на углубление отдельных участков водохранилища. Проект направлен на концентрацию оставшейся воды в более глубоких зонах, чтобы сохранить подачу воды населению и сельскому хозяйству, а также увеличить объём хранения в будущем.







«По крайней мере, мы надеемся, что к следующему году водохранилище сможет удерживать больше воды и обеспечивать потребности общины», — сказал Пайрот. «Сельской системе водоснабжения срочно необходим надёжный источник сырой воды. В противном случае от 400 до 500 домохозяйств могут столкнуться с серьёзными трудностями».

Он также отметил, что местные жители пока не получили помощи от провинциальных ирригационных служб.

Манит Сыепсанг, отвечающий за сельскую систему водоснабжения, заявил, что продолжительное отсутствие дождей с начала мая серьёзно истощило водные запасы.



«По нашим оценкам, если не будет дождей или внешней помощи, оставшейся воды хватит максимум на семь дней», — сказал он. «Последствия для потребителей будут серьёзными, и нам, возможно, придётся временно закупать воду у частных поставщиков».

Манит призвал провинциальные ведомства, включая Ирригационное управление Трата и Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, незамедлительно вмешаться. «Мы уже находимся в критической ситуации и нуждаемся в срочной помощи», — подчеркнул он.

















































