Водители лодок и баht-автобусов на Ко Лане проходят проверку на алкоголь перед Ван Лай Паттайя

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Полиция Паттайи усилила меры безопасности на острове Ко Лан в преддверии праздника Ван Лай, проводя выборочные проверки на алкоголь среди операторов лодок и водителей общественного транспорта для защиты туристов в период повышенной нагрузки.

Под руководством полковника полиции Анека Сратхонгью и подполковника полиции Сиривата Кхатчамата сотрудники дорожной полиции во главе с Амонтепом Май-ма работали совместно с туристической полицией Паттайи, региональными морскими службами, представителями общины Ко Лан и местными комитетами по надзору за полицией.







Власти проводили выборочные проверки на алкоголь среди операторов общественных лодок и транспортных служб на Ко Лане, одновременно усиливая меры по предотвращению и пресечению преступности для повышения безопасности в период Сонгкрана.

Особое внимание уделялось ключевым транспортным точкам, включая пирс На-Баан и пирс Тавэн-Бич, а также местным видам транспорта, таким как сонгтэо (баht-автобусы) и мототакси.

По словам официальных лиц, операция направлена на укрепление доверия туристов, посещающих Ко Лан в праздничный период и накануне Ван Лай Паттайя 19 апреля. Общая ситуация остаётся спокойной, серьёзных нарушений безопасности не зафиксировано.

Ван Лай Паттайя 2026 состоится 19 апреля и начнётся с традиционной церемонии водного благословения в храме Ват Чаймонгкол Роял Монэстери с 08:00 до 12:00, после чего на пляже Паттайи пройдут концерты и развлекательные мероприятия с полудня до 23:00.

Дорога Бич-роуд будет закрыта для движения с 12:00 до полуночи на всём протяжении трёх километров — от кольцевой развязки Долфин до перекрёстка Ват Чай в Южной Паттайе.































