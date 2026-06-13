Британская принцесса возвращается — принцесса Анна посетит Таиланд с официальным визитом

БАНГКОК, Таиланд – Её Королевское Высочество Принцесса Анна и её супруг Сэр Тим Лоренс совершат официальный визит в Таиланд 16–17 июля. Об этом сообщило Посольство Великобритании в Бангкоке.

Ожидается, что визит подчеркнёт тёплые и многолетние отношения между Таиландом и Соединённым Королевством, а также укрепит связи между двумя государствами на правительственном и королевском уровнях.







Во время пребывания в стране принцесса Анна будет принята Их Величествами Королём и Королевой Таиланда. Она также отдаст дань уважения покойной королеве-матери Сирикит, что станет символом прочных и давних отношений между британской и тайской королевскими семьями.

Кроме того, в программе визита предусмотрена встреча с премьер-министром Таиланда Анутин Чарнвиракул и посещение школы в Бангкоке, поддерживаемой организацией Save the Children Thailand Foundation. Этот пункт программы отражает многолетнюю приверженность принцессы Анны вопросам образования и благотворительности.

Посол Великобритании в Таиланде Марк Гудинг отметил, что визит демонстрирует прочную дружбу между двумя странами и подчёркивает важную роль британской королевской семьи в развитии двустороннего сотрудничества.

«Четвёртый визит принцессы Анны в Таиланд отражает тёплые и давние отношения между нашими странами и показывает важную роль, которую британская королевская семья продолжает играть в укреплении сотрудничества между Соединённым Королевством и Таиландом», — заявил Гудинг.

Принцесса Анна уже посещала Таиланд трижды. Официальные визиты состоялись в 1979 и 1987 годах. Ещё в 1972 году она прибыла в королевство в качестве молодой принцессы вместе со своими родителями — Королева Елизавета II и Принц Филипп — во время их государственного визита в Таиланд.

Ожидается, что предстоящая поездка ещё больше укрепит тесные дипломатические, культурные и общественные связи, которые на протяжении десятилетий объединяют Таиланд и Соединённое Королевство.

















































