Бизнес и экспаты Паттайи под давлением из-за ужесточения визового и силового контроля

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Идиллический образ Паттайи как элитного тропического курорта и международного инвестиционного центра оказался на переломном этапе. За последние недели серия громких полицейских операций по всей провинции Чонбури вызвала серьёзный резонанс как среди местных жителей, так и в политических кругах Бангкока.

Главным катализатором резкой смены настроений стало раскрытие предполагаемого иностранного криминального убежища в Хуай Яй. Дело связано с 30-летним гражданином Китая Минчэнь Сунь, задержанным после обычного дорожно-транспортного происшествия в На Джомтьене.

Последующий рейд на его роскошную виллу привёл к обнаружению того, что власти назвали «миниатюрным военным арсеналом». Полиция изъяла штурмовые винтовки M4, полностью снаряжённые магазины, тактические бронежилеты, приспособленные под жилеты смертников, а также более восьми фунтов военного пластичного взрывчатого вещества C4.

По данным следствия, информация с электронных устройств подозреваемого указывает на серьёзную подготовку, включая использование инструментов искусственного интеллекта для расчёта радиусов взрыва и признаки тактической подготовки в соседних странах.

Обнаружение вооружённой китайской криминальной ячейки вблизи Паттайи уже вышло на высший государственный уровень. Вице-премьер и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул публично допустил возможность пересмотра щедрой политики безвизового въезда Таиланда.

Хотя изначально меры были направлены на стимулирование туризма, власти теперь опасаются, что транснациональные преступные синдикаты используют открытые границы для создания устойчивых криминальных структур на территории страны.

Для бизнеса Паттайи и законопослушного сообщества экспатов происходящие изменения несут одновременно риски и возможности.







Переход от туристической открытости к жёсткому контролю

На протяжении последнего года экономическая стратегия Таиланда строилась на активном продвижении туризма и расширении безвизового режима для десятков стран. Однако всплеск преступности вынудил власти резко сместить акцент в сторону национальной безопасности и строгого соблюдения законодательства.

Усиление иммиграционного контроля в Чонбури

Ожидается жёсткое применение существующих иммиграционных законов. Речь идёт об усиленном контроле соблюдения формы TM.30, более тщательных проверках при продлении виз и политике нулевой терпимости к нарушителям сроков пребывания.

Дилемма безвизового режима

Если правительство изменит правила безвизового въезда или получения визы по прибытии, могут быть введены более строгие процедуры предварительной проверки, обязательное подтверждение финансовой состоятельности и ограничения на длительность пребывания и повторные въезды.



Проверки бизнеса и борьба с номинальными схемами

Преступные сети не могут существовать без локальной инфраструктуры. Одновременно с иммиграционными рейдами Департамент развития бизнеса и местные правоохранительные органы усиливают проверки иностранных компаний и подозреваемых номинальных структур, используемых для аренды недвижимости и прикрытия незаконной деятельности.

Экономические последствия — краткосрочные сложности и долгосрочная стабильность

Бизнес-сообщество Паттайи воспринимает происходящее с тревогой, но и с осторожным оптимизмом.

Рынок недвижимости и корпоративный сектор

В краткосрочной перспективе усиление проверок может замедлить регистрацию новых компаний и сделки с недвижимостью, поскольку юридические фирмы вынуждены проводить более глубокую проверку клиентов и инвесторов.

Однако очищение рынка от криминальных элементов в долгосрочной перспективе защищает добросовестных инвесторов. Прозрачный и строго регулируемый рынок недвижимости предотвращает искусственное завышение цен серым капиталом и обеспечивает безопасность законных инвестиций.







Туризм и гостиничный сектор

Туристическая индустрия Паттайи зависит от доступности. Любое ужесточение безвизового режима может временно сократить поток массового туризма.

Тем не менее представители бизнеса считают, что Паттайе необходимо сместить акцент с количества туристов на их качество. Устранение криминальных элементов повышает уровень безопасности — ключевой фактор для привлечения обеспеченных туристов, цифровых кочевников и состоятельных пенсионеров.

Законопослушное сообщество экспатов

Для иностранных жителей, соблюдающих закон, предстоящие изменения означают одно — полное соблюдение правил становится обязательным. Эпоха небрежного отношения к визовым документам и местным требованиям заканчивается.

Хотя нагрузка на иммиграционный офис Джомтьена в ближайшие месяцы может увеличиться, более безопасный город и прозрачная правовая система в итоге принесут пользу всей долгосрочной экспат-среде.



Новый этап для Паттайи

Паттайя постепенно превращается из центра ночной жизни в современный экономический узел восточного региона Таиланда. Такой переход требует более зрелой правовой среды.

Несмотря на жёсткие рейды и обсуждение визовых ограничений, многие рассматривают происходящее как необходимую корректировку.

Для бизнеса и иностранных жителей стратегия остаётся очевидной:

▪ Полностью соблюдать тайское законодательство в вопросах корпоративных структур, разрешений на работу и виз

▪ Работать только с лицензированными юридическими и финансовыми специалистами

▪ Осознавать, что более безопасная и регулируемая Паттайя выгодна для устойчивости бизнеса и стоимости недвижимости

Послание правительства, по мнению наблюдателей, заключается не в закрытии Таиланда для мира, а в том, что все приезжающие должны соблюдать установленные правила. Для законопослушного бизнеса и сообщества экспатов Паттайи такая политика заслуживает поддержки.

















































