Бесплатный проезд по автомагистралям на Сонгкран упростит поездки в Паттайю и по всему Таиланду

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Департамент автомобильных дорог Таиланда объявил о введении бесплатного проезда по пяти ключевым автомагистралям в период празднования Сонгкрана, начиная с 10 апреля, чтобы облегчить передвижение по стране.
В рамках кампании «Smart Travel Songkran 2026» плата за проезд будет отменена на семь дней на трех основных магистралях — M7, M9 и M81 — с 00:01 10 апреля до полуночи 16 апреля.
В программу входят следующие маршруты:
- M7: Бангкок – Чонбури – Паттайя – Мап Та Пхут
• M9: Внешняя кольцевая дорога (Kanchanaphisek Road), от Банг Па-ин до Банг Пхли и от Пхра Прадаенг до Банг Кхун Тхиан
• M81: Банг Яй – Канчанабури
Кроме того, две новые автомагистрали — M6 и M82 — будут открыты для бесплатного пробного использования.
Автомагистраль M6 (Банг Па-ин – Накхон Ратчасима, 196 км) будет работать с управлением потоками по направлениям:
• Выезд из Бангкока: 10–13 апреля
• Въезд в Бангкок: 14–19 апреля
Участок Пак Чонг – Накхон Ратчасима останется открытым в обоих направлениях на протяжении всего периода.
В то же время автомагистраль M82 (Банг Кхун Тхиан – Экачай, 10 км) также будет доступна бесплатно.
В общей сложности более 530 километров автомагистралей по всей стране будут открыты без взимания платы, что поможет сократить пробки, уменьшить время в пути и снизить расход топлива в один из самых загруженных периодов года.
Власти призывают водителей заранее проверять техническое состояние автомобилей и планировать поездки. Для круглосуточной помощи доступна горячая линия Департамента автомобильных дорог по номеру 1586 (нажмите 7), а также можно отслеживать дорожную ситуацию через приложение M-Traffic.