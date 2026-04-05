Бесплатный проезд по автомагистралям на Сонгкран упростит поездки в Паттайю и по всему Таиланду

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Департамент автомобильных дорог Таиланда объявил о введении бесплатного проезда по пяти ключевым автомагистралям в период празднования Сонгкрана, начиная с 10 апреля, чтобы облегчить передвижение по стране.

В рамках кампании «Smart Travel Songkran 2026» плата за проезд будет отменена на семь дней на трех основных магистралях — M7, M9 и M81 — с 00:01 10 апреля до полуночи 16 апреля.



В программу входят следующие маршруты:

M7: Бангкок – Чонбури – Паттайя – Мап Та Пхут

• M9: Внешняя кольцевая дорога (Kanchanaphisek Road), от Банг Па-ин до Банг Пхли и от Пхра Прадаенг до Банг Кхун Тхиан

• M81: Банг Яй – Канчанабури

Кроме того, две новые автомагистрали — M6 и M82 — будут открыты для бесплатного пробного использования.

Автомагистраль M6 (Банг Па-ин – Накхон Ратчасима, 196 км) будет работать с управлением потоками по направлениям:

• Выезд из Бангкока: 10–13 апреля

• Въезд в Бангкок: 14–19 апреля







Участок Пак Чонг – Накхон Ратчасима останется открытым в обоих направлениях на протяжении всего периода.

В то же время автомагистраль M82 (Банг Кхун Тхиан – Экачай, 10 км) также будет доступна бесплатно.

В общей сложности более 530 километров автомагистралей по всей стране будут открыты без взимания платы, что поможет сократить пробки, уменьшить время в пути и снизить расход топлива в один из самых загруженных периодов года.



Власти призывают водителей заранее проверять техническое состояние автомобилей и планировать поездки. Для круглосуточной помощи доступна горячая линия Департамента автомобильных дорог по номеру 1586 (нажмите 7), а также можно отслеживать дорожную ситуацию через приложение M-Traffic.



































