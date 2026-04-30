Банк Таиланда сохранил ставку на уровне 1,00 процента на фоне замедления роста и роста инфляционных рисков

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Комитет по денежно-кредитной политике Банка Таиланда единогласно принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 1,00 процента годовых. При этом 29 апреля было отмечено ухудшение перспектив экономического роста из-за усиления геополитических рисков и роста издержек.

По словам секретаря комитета Дона Накорнтаба, экономика Таиланда, как ожидается, будет расти более медленными темпами в 2026 и 2027 годах. Прогнозы снижены до 1,5 процента и 2,0 процента соответственно. Пересмотр связан с последствиями конфликта на Ближнем Востоке, который повышает цены на энергию, снижает покупательную способность населения и усиливает экономическую неопределенность.





Комитет отметил, что до начала конфликта экономические данные указывали на более сильный, чем ожидалось, рост, поддержанный внутренним спросом и экспортом. Однако война привнесла дополнительные понижательные риски. Ожидается, что частное потребление останется под давлением из-за роста стоимости жизни и ухудшения доходов, тогда как туристический поток также может снизиться из-за удорожания поездок и ограничений.

Прогноз по туризму составляет 33 миллиона посетителей в 2026 году и 35,5 миллиона в 2027 году. В то же время экспорт демонстрирует относительную устойчивость благодаря стабильному мировому спросу на товары, связанные с технологиями.

Комитет также отметил, что государственные стимулирующие меры могут частично компенсировать замедление. Пакет мер объемом 300 миллиардов батов способен увеличить рост валового внутреннего продукта в 2026 году на дополнительные 0,5–0,7 процентного пункта, однако его эффект, вероятно, ослабнет в следующем году.



Ожидается, что инфляция в 2026 году вырастет в среднем до 2,9 процента по сравнению с минус 0,5 процента в первом квартале, главным образом из-за роста мировых цен на энергию и передачи издержек. В 2027 году прогнозируется снижение до 1,5 процента по мере ослабления давления со стороны предложения. Базовая инфляция оценивается на уровне 1,6 процента в 2026 году и 1,5 процента в 2027 году.

Чиновники предупредили, что инфляционные риски остаются повышенными, особенно в случае возможных перебоев с поставками энергии, включая риски, связанные с Ормузским проливом, а также более высокой, чем ожидалось, передачи издержек со стороны бизнеса.

Финансовые рынки уже отреагировали на глобальную неопределенность: доходности облигаций выросли в соответствии с мировыми тенденциями, а тайский бат ослаб из-за зависимости страны от импорта энергии с Ближнего Востока.





Несмотря на снижение процентных ставок по кредитам в банковской системе после предыдущих смягчений политики, общий рост кредитования остается слабым, поскольку финансовые учреждения придерживаются осторожной политики в условиях возросших рисков.

Комитет подтвердил, что текущий уровень процентной ставки является достаточным для поддержания баланса между стимулированием экономики, стабильностью цен и устойчивостью финансовой системы, продолжая внимательно следить за инфляционными ожиданиями и геополитической ситуацией.

















































